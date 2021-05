Bình Định: Giá hành tím bất ngờ lao dốc, đi ra đi vào nhìn hành ế chất đầy nhà mà "ứa nước mắt"

Giá hành tím lao dốc, bán 1kg hành không mua nổi ổ bánh mì

Hành từng là cây làm giàu của nông dân nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định, thế nhưng hiện cả giá hành tím lẫn hành hương đều sập giá thê thảm khiến nông dân khốn đốn.

Trong những ngày này, nông dân ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), địa phương được ví là thủ phủ của cây hành ở tỉnh Bình Định đang nóng ruột như ngồi trên đống lửa.

Theo người trồng hành ở đây, hiện giá củ hành tím, hành hương dao động chỉ 5.000-7.000 đồng/kg nhưng vẫn không tiêu thụ được. Hành bị hạ giá chưa từng có khiến nhiều nông dân lo lắng.

Nông dân Bình Định khóc ròng vì hành tím hạ giá không phanh.

Phó Chủ tịch UBND xã Cát Hải Đỗ Hoàng Phong cho biết, trong vụ đông xuân 2020-2021 nông dân trong xã sản xuất 144ha hành hương để lấy củ khô. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, thêm vào đó trình độ thâm canh của nông dân được nâng cao nên năng suất hành năm nay đạt đến 105 tạ/ha, tăng hơn vụ đông xuân năm trước 25 tạ/ha.

Hành được mùa, nông dân Cát Hải chưa kịp mừng thì đã phải đối mặt với giá bán thấp chưa từng thấy.

Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm này năm trước, hành củ loại tốt được phơi khô có giá đến 40.000-50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, năm nay lúc cao giá nhất cũng chỉ đạt 20.000-25.000 đồng/kg nhưng cái giá này kéo dài không lâu, còn hành củ loại 2 có giá dưới 10.000 đồng/kg.

Theo nông dân Nguyễn Liêm (69 tuổi, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát), 2 năm gần đây, cây hành mang lại hiệu quả kinh tế cao nên người dân ở đây phát triển thêm nhiều diện tích trồng hành. Nhiều gia đình trẻ ở xã Cát Hải có sức khỏe còn đi thuê thêm đất để trồng hành.

Năm nay hành khô thương lái mua với giá thấp, dao động trên dưới 10.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, năm nay hành tuột giá thảm hại khiến người trồng hành ở xã Cát Hải lâm cảnh trắng tay, tiền bán hành không đủ chi phí phân bón, trả tiền điện bơm nước.

Thời điểm vợ chồng ông Liêm còn sức khỏe tốt, ông và vợ làm đến 7-8 sào hành (500m2/sào). Giờ vợ chồng ông Liêm đã lớn tuổi nên chỉ còn làm có 3 sào.

"Năm nay giá hành giảm sâu kỷ lục, người trồng hành lỗ đậm, ai trồng nhiều lỗ nhiều, ai trồng ít lỗ ít.

Năm ngoái, hành mới nhổ lên bán được 35.000 đồng/kg, giờ hành khô chỉ còn 7.000 đồng/kg mà thương lái cũng không mua. Nếu qua 20 ngày sau khi nhổ mà không tiêu thụ được thì số hành đã thu hoạch sẽ bị hư, đành phải phơi khô", ông Liêm nói.

Nông dân Nguyễn Thị Thân – người có thâm niên trồng hành ở xã Cát Hải minh họa sự thê thảm của giá hành hiện nay bằng 1 câu nói gọn lỏn nhưng đầy chua xót: "Hiện nay, bán 1kg hành khô mà tôi không mua nổi 1 ổ bánh mì, thảm chưa từng thấy. Ổ bánh mì thịt bây giờ ít nhất cũng 10.000 đồng/ổ, còn 1kg hành khô hiện nay giá chưa tới 10.000 đồng".

Tìm cách hỗ trợ nông dân

Người trồng hành ở huyện Phù Mỹ cũng không ngoại lệ, đang mùa thu hoạch rộ mà giá hành hạ "sát đáy" khiến nông dân đứng ngồi không yên.

Theo thống kê, vụ đông xuân 2020-2021 nông dân huyện Phù Mỹ trồng trên 240ha hành tím. Do trồng hành chăm sóc đơn giản, thêm vào đó giá cả trong nhiều năm qua ổn định từ 30.000-60.000 đồng/kg hành củ nên vụ năm nay nông dân Phù Mỹ phát triển mạnh diện tích trồng hành tím.

Thế nhưng, sức tiêu thụ và giá bán hành củ ở huyện Phù Mỹ cũng chẳng khá hơn ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát), thương lái chỉ thu mua hành tím khô ở Phù Mỹ với giá 5.000-7.000 đồng/kg.

Tất bật thu hoạch hành nhưng nông dân kém vui vì hạ giá.

Nông dân Lê Văn Lũy (ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) cho biết, vừa thu hoạch 4 sào hành tím nhưng do bán không được nên đành đem phơi khô, chất đầy nhà.

Năm ngoái, ông Lũy bán hành tím khô với giá 30.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ còn 5.000-7.000 đồng/kg. Đã vậy, khi mua thương lái lựa rất kỹ, hành xấu dù giá có rẻ đến mấy thương lái cũng không thu mua.

"Thương lái giải thích nguyên nhân năm nay hành "đại hạ giá" là do hành khô nhập về từ Trung Quốc tuy không thơm, nhưng củ rất to, dễ lột và đặc biệt là giá rẻ hơn nên nhiều người tiêu dùng chọn mua hành Trung Quốc về dùng, nên hành trồng tại địa phương mất giá. Không bán được tôi đành phơi hết số hành vừa thu hoạch chất đầy nhà, mỗi ngày đi ra đi vào nhìn mà muốn ứa nước mắt", ông Lũy than thở.

Ông Nguyễn Liêm trữ hành trong nhà vì không bán được nhưng nay đang lo hành sẽ bị hư vì để lâu ngày.

Ông Lê Việt Thanh - Phó Chủ tịch UBND Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ) cho rằng, hiện nay việc tiêu thụ hành tím của nông dân rất khó khăn. Trước thực tế trên, UBND xã đã làm việc với Đoàn thanh niên xã phối hợp với một số doanh nghiệp, cơ sở tư nhân bàn giải pháp hỗ trợ, giải cứu hành giúp bà con nông dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, giải pháp căn cơ vẫn là phải quy hoạch vùng trồng hành. Hạn chế việc người nông dân thấy đổ xô vào trồng hành. Tránh tình trạng trồng hành ồ ạt, cung vượt quá cầu dẫn tới giá hành bị giảm mạnh như hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Tố Trân - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định cho biết: "Năm nay diện tích trồng hành tím trên địa bàn Bình Định tăng cao, hành lại được mùa nên cung vượt cầu, dẫn đến giá bán giảm xuống thấp. Trong khi đó, ở Bình Định không có nhiều cơ sở thu mua nông sản để bảo quản sau thu hoạch hoặc chế biến sâu, cũng không có doanh nghiệp đứng ra thu mua nông sản của nông dân để đưa đi xuất khẩu nên "điệp khúc được mùa mất giá" cứ lặp đi lặp lại".