Bình Định: Kiểm lâm bị lâm tặc chặn đánh, Bí thư huyện chỉ đạo “nóng”

Ngày 13/8, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Văn Nam đã có chỉ đạo, yêu cầu lực lượng công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Chủ tịch UBND xã An Hưng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc nhân viên Hạt kiểm lâm đang làm nhiệm vụ chốt chặn lâm sản tại thôn 4, xã An Hưng bị đánh, để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm lâm huyện An Lão kiểm tra vụ phá rừng năm 2017. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của UBND xã An Hưng, vào ngày 29/5 và đêm 17/7, ông Trần Đăng Hoài - nhân viên của Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, đang làm nhiệm vụ tại điểm chốt chặn lâm sản thuộc thôn 4, xã An Hưng thì bị các đối tượng lâm tặc trực tiếp chặn đánh trọng thương.

Trước đó, lực lượng bảo vệ rừng ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định cũng đã nhiều lần bị lâm tặc hành hung gây thương tích, các vụ việc này đều được đưa ra xử lý nghiêm minh.