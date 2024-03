Bình Định: Trước lúc bị khởi tố, sai phạm của nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, thế nào? Bình Định: Trước lúc bị khởi tố, nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim sai phạm gì?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định), do liên quan đến vụ việc 3 cha con ông này sở hữu hơn 138ha đất rừng phòng hộ trái luật. Trước khi bị khởi tố, sai phạm của ông Nguyễn Đình Kim, cụ thể ra sao?

Nguyên Bí thư tự viết đơn "thay" con trai đang học ở TP.HCM xin giao đất rừng phòng hộ tại Bình Định Theo hồ sơ mà PV Dân Việt có được, tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hoà cũ (nay là xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh), Thanh tra tỉnh Bình Định xác định, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho các hộ Bùi Văn Sum, Nguyễn Thị Thử, Bùi Thị Ngọc Vân và cá nhân Nguyễn Đình Sơn, không đúng đối tượng quy định tại Điều 76 Luật Đất đai năm 2003. Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại nhà nước với tổng diện tích 115ha đất rừng phòng hộ. Ông Sum và bà Vân đều là con ruột bà Thử, bà Thử là chị ruột ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, còn ông Sơn là con ruột ông Kim. Những người được giao đất nói trên, đều không có hộ khẩu tại xã Vĩnh Hoà cũ. Trong khi đó, con trai ông Kim thời điểm xin giao đất, đang đi học tại TP.HCM. Bản đồ trích lục các khu đất xin giao, do ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh nhờ người đo vẽ rồi chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng nông thôn huyện ký xác nhận. Tại thời điểm giao đất, không có thiết bị và không có cán bộ chuyên môn phù hợp để đo vẽ, biên bản thẩm định hồ sơ xin giao đất, không có đầy đủ thành phần tham dự. Đến nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Nguyễn Đình Kim. Ảnh: DT. Đặc biệt, ông Nguyễn Đình Kim cũng xác nhận với cơ quan thanh tra, chữ viết và chữ ký trong đơn xin giao đất của 3 hộ và 1 cá nhân, đều do ông viết và ký tên. Từ khi được giao đất (năm 2004) đến thời điểm bị thanh tra (cuối năm 2022), ông Nguyễn Đình Kim trực tiếp quản lý, sử dụng. Ông Đinh Hnhao - nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoà không biết 4 người xin giao đất là ai, làm gì, ở đâu tại thời điểm ký đơn xin giao đất, chữ ký trong đơn xin giao đất (UBND xã Vĩnh Hoà xác nhận ngày 15/6/2004) cũng không phải của ông. Còn tại tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho hộ vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh là cậu ruột ông Dũng), không đúng đối tượng theo quy định tại Điều 76 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 70 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại nhà nước với diện tích 23,4ha đất rừng phòng hộ. Thời điểm làm đơn xin giao đất, ông Nguyễn Văn Dũng không có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Hảo và ông này cũng xác nhận, chữ ký và chữ viết trong đơn giao đất nông nghiệp ngày 5/12/2006 không phải của ông, hồ sơ xin giao đất do cậu ruột là ông Nguyễn Đình Kim làm giúp. Chứng thực của UBND xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh) việc chuyển nhượng quyền sử dung đất từ ông Nguyễn Văn Dũng sang ông Nguyễn Đình Ngân (con ruột ông Nguyễn Đình Kim). Ảnh: DT. Theo cơ quan thanh tra, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho 4 hộ và 1 cá nhân, tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hiệp và 169 xã Vĩnh Hảo, không đúng quy định. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ gia đình Sum, Thử, Vân sang cho ông Nguyễn Đình Kim, từ vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng sang vợ chồng Nguyễn Đình Ngân (con ruột ông Nguyễn Đình Kim) và từ 2 hộ cha con ông Kim và ông Sơn, sang cho bà Lâm Thị Vân trong năm 2022, không đúng quy định. Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, Trần Công Sý – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Lưu Ngọc Cường – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hữu Xuân – nguyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện, Nguyễn Văn Long – nguyên Trưởng phòng TNMT huyện, Tổ thẩm định hồ sơ giao đất (ông Mang Văn Ráng – hiện đang là Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Lê Văn Thuận đang là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và Đặng Bá Quang đang là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện), Chủ tịch UBND và địa chính các xã Vĩnh Hoà cũ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo và các tập thể, cá nhận liên quan đến vi phạm. Việc thu hồi đất cho thuê trái luật đối với bà Võ Thị Ánh Nhạn - vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Công Sý (thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất) chưa thực hiện được. Ảnh: DT. Thanh tra tỉnh kết luận, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho những trường hợp nói trên tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hiệp và 169 xã Vĩnh Hảo không đúng đối tượng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định. Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho nhà nước 138,4ha đất rừng phòng hộ, có dấu hiệu tội phạm. Từ hồ sơ của thanh tra chuyển đến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác, để trục lợi". Ông Kim được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. 2 anh em ruột từng làm Chủ tịch huyện, 1 người bị cảnh cáo, 1 người chờ hình thức kỷ luật Vụ gia đình nguyên Bí thư huyện Nguyễn Đình Kim "sở hữu" hơn 138ha đất rừng phòng hộ, là 1 trong 4 vụ việc sai phạm "điển hình" trong việc cấp đất, cho thuê đất tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, mà Dân Việt đã từng phản ánh. Đến nay, UBKT Tỉnh uỷ Bình Định đã công bố hình thức kỷ luật 6 đảng viên. Có 5 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo gồm: Chánh Văn phòng Huyện uỷ Lý Tiến Việt, Phó ban Tổ chức Huyện uỷ Phạm Văn Thơm và Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp Đinh Sân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Lại (ông Lại là em ruột nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Công Sý) và nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao huyện Từ Thanh Long. Riêng nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Từ Hải bị cách chức vụ cựu Bí thư Chi bộ. Cháu nguyên Bí thư huyện Nguyễn Đình Kim được UBND huyện Vĩnh Thạnh cho thuê và được cấp sổ khoảng 10ha đất, không đúng quy định. Ảnh: DT. 6 đảng viên nói trên thuộc diện 21 cán bộ đương chức lẫn về hưu tại huyện Vĩnh Thạnh bị kiểm tra, do liên quan loạt vụ việc sai phạm: giao đất và cấp sổ hơn 138ha đất rừng phòng hộ cho gia đình nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim, vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sý thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất, cháu nguyên Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Kim thuê và được cấp sổ khoảng 10ha đất và vụ việc cho thuê đất sân vận động trái luật. Theo một lãnh đạo Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, hiện nay vẫn còn 15 đảng viên nhưng UBKT Tỉnh uỷ Bình Định, chưa công bố hình thức kỷ luật. Trong đó, 3 đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm nguyen Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Đình Kim, 2 nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh là ông Trần Công Sý và Lê Văn Đẩu. 12 đảng viên còn lại thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Định, nhưng cần xin ý kiến Vụ 5 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tại TP.Đà Nẵng), vì nằm trong trường hợp, hết thời hiệu kỷ luật. "Khó" thu hồi đất cho người nhà nguyên lãnh đạo huyện, thuê trái luật Dân Việt từng đưa tin, UBKT Tỉnh uỷ Bình Định đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thạnh 3 nhiệm kỳ (năm 2000- 2015), liên quan đến 21 đảng viên. Có các nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ, thuộc 3 giai đoạn trên. Đến nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con ông Kim. Nhưng, việc thu hồi đất cho thuê trái luật đối với bà Võ Thị Ánh Nhạn - vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Công Sý (thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất), cháu nguyên Bí thư huyện Nguyễn Đình Kim (thuê và được cấp sổ khoảng 10ha đất) gần 2 năm nay, vẫn chưa thực hiện được, do xuất hiện việc khiếu nại, khiếu kiện. Tham khảo thêm Con số ảo, giá trị thật

Khởi tố nguyên Bí thư huyện tại Bình Định "thâu tóm" hơn 138ha đất rừng phòng hộ