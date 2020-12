Bình Dương: Chiêu thức vẽ dự án 'ma' lừa đảo khiến TGĐ Công ty Phú Đại Tín 'xộ khám'

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Cổ phần Dịch vụ địa ốc Phú Đại Tín do bị can Lê Xuân Quyền Anh (SN 1984, HKTT tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) làm Tổng giám đốc.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Lê Xuân Quyền Anh cùng đồng bọn thông qua việc chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu đô thị đẳng cấp doanh nhân Ruby Miền Đông (còn gọi là dự án Khu dân cư Hiền Hoà) thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.





Lãnh đạo Công ty Phú Đại Tín vẽ dự án ma lừa đảo khách hàng đã bị khởi tố bị can.

Công an xác định, quá trình giao dịch, chuyển nhượng đất có liên quan đến các công ty do bị can Lê Xuân Quyền Anh thành lập gồm: Công ty địa ốc Phú Đại Tín; Công ty địa ốc Phú Quý Miền Đông và Công ty địa ốc Thuận Thành Phát.

Vì vậy, Công an tỉnh Bình Dương thông báo và đề nghị người dân từng nhận chuyển nhượng đất tại dự án liên quan đến công ty do Lê Xuân Quyền Anh thành lập đến làm việc với Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết.

Trước đó, Dân Việt cùng một số cơ quan báo chí đã có loạt bài phản ánh về việc Công ty Cổ phần dịch vụ địa ốc Phú Đại Tín (phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tự vẽ ra dự án "ma" để rao bán và thu nhiều tỷ đồng từ khách hàng có nhu cầu.

Cụ thê, Lê Xuân Quyền Anh đã cho nhân viên in hàng loạt bản vẽ để giới thiệu đến khách hàng về khu đô thị "Ruby Miền Đông" gần sân bay Long Thành, Đồng Nai nhưng đây lại là bản vẽ dự án của một công ty BĐS khác có tên A.T.P.

Nhiều khách hàng do tin tưởng vào những lời mật ngọt của Công ty địa ốc Phú Đại Tín nên đã đóng nhiều tỷ đồng để mua đất nền tại dự án không có thật.

Khi đến thời hạn giao đất, mặc dù nhiều lần liên hệ nhưng Công ty địa ốc Phú Đại Tín đã tìm cách thoái thác, trì hoãn việc giao nền cho khách hàng và cũng không chịu trả lại tiền.

Sau khi bị báo chí phản ánh, bất ngờ trụ sở của Công ty Cổ phần dịch vụ địa ốc Phú Đại Tín trong tình trạng ngưng hoạt động; các bảng hiệu đều bị gỡ xuống, trả lại hiện trạng ngôi nhà hoang. Cùng với đó, các số điện thoại cố định của công ty và di động của ban lãnh đạo công ty này cũng trong tình trạng khóa, không thể liên lạc được.