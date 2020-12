Về clip hàng loạt xe vi phạm được cho đi vì “gửi sếp”: Công an tỉnh Đồng Nai đang chờ huyện báo cáo

Ngày 8/12, liên quan đến vụ việc một clip bắt xe vi phạm bị sếp can thiệp cho qua đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai để nắm thêm thông tin về vụ việc.

Các tài xế khi bị bắt xe đều liên tục gọi điện "cầu cứu".

Cụ thể, phóng viên đã liên hệ với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thì được đề nghị liên hệ Phòng Tham mưu. Qua đó đến thời điểm này, theo lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, sự việc trên Công an tỉnh Đồng Nai đã nắm thông tin. Sau khi thấy clip, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ xác minh nguồn gốc các clip, sau đó giao cho Thanh tra tỉnh Đồng Nai làm rõ các nội dung.

Ban giám đốc cũng đã yêu cầu Công an huyện Trảng Bom xác minh vụ việc và sớm báo cáo lên Công an tỉnh để xem xét xử lý theo đúng quy định. Công an huyện Trảng Bom đang trong quá trình xác minh vụ việc và Công an tỉnh cũng đang chờ... kết quả xác minh.

"Qua clip đăng tải trên mạng thì những người mặc trang phục cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông được cho là lực lượng Công an huyện Trảng Bom. Vì vậy bước đầu tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Trảng Bom xem xét xác minh. Lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom cũng chỉ mới báo cáo sơ qua vụ việc, chưa có văn bản hay thông tin cụ thể. Do đó khi nào có đầy đủ thông tin chính thức, chính xác nhất chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin đến báo chí", đại diện lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai nói.

Tài xế gọi điện cho người "bảo kê"

Chị N.G.K. người dân huyện Trảng Bom cho biết thời gian qua người dân rất bức xúc về tình trạng xe ba gác phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn trên địa bàn. Thời điểm học sinh đi học và tan trường là lúc các phụ huynh rất lo lắng về tình trạng này. Nhiều vụ va chạm giao thông trên địa bàn cũng liên quan đến loại phương tiện này.

"Cứ vi phạm thì phải xử lý, tôi đọc báo, xem clip thấy họ gửi xe rồi cho qua mà rất bức xúc. Có lẽ thế nên nhiều người mới bất chấp nguy hiểm, chạy nhanh, không đội nón bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến người khác. Phải xử lý thật nghiêm để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông", chị K. nói thêm.