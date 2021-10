Bình Dương: Dạy và học trực tiếp dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11

Ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương đã có báo cáo đề xuất phương án triển khai hoạt động dạy và học năm học 2021 - 2022 theo từng cấp độ dịch quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Theo đó, đối với các địa phương thuộc cấp độ 1, dự kiến học sinh THPT sẽ trở lại trường học từ đầu tháng 11/2021. Cụ thể, từ ngày 1/11/2021, khối 12 bắt đầu bước vào học trực tiếp; từ ngày 15/11 học sinh khối 10 và 11 trở lại học trực tiếp. Riêng học sinh THCS (khối 6,7,8,9) học trực tiếp từ ngày 29/11.

Đối với các địa phương cấp độ 2, dự kiến học sinh khối 12 sẽ trở lại trường học từ ngày 29/11/2021; khối 10, 11 từ ngày 13/12 và học sinh khối 6, 7, 8, 9 từ ngày 3/1/2021.

Học sinh tiểu học, tiếp tục học trực tuyến và học trên truyền hình. Riêng trẻ mầm non, nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh chăm sóc trẻ.

Đối với các địa phương thuộc cấp độ 3 và cấp độ 4, tổ chức dạy học trực tuyến và học trên truyền hình cho học sinh phổ thông. Nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh chăm sóc trẻ mầm non. Việc tổ chức dạy học trực tiếp thay đổi tùy thuộc vào tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi và cấp độ dịch.

Học sinh khối 12 tại các địa phương thuộc cấp độ 1 ở Bình Dương sẽ trở lại trường vào đầu tháng 11/2021. Ảnh: ĐT

Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh không phân loại cấp độ dịch theo đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện mà phân cấp nguy cơ tới tận cấp xã, phường và khu phố, ấp.

Trong ngày hôm nay, các huyện, thị xã, thành phố sẽ phân cấp cụ thể cho các đơn vị xã, phường, khu phố, ấp trên địa bàn và vào ngày thứ 5 hàng tuần cập nhật cấp độ dịch theo tình hình thực tế.

Với việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi, Bình Dương sẽ thực hiện ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An cho biết, thành phố đang thống nhất việc phân loại cấp độ dịch trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho năm học mới, thành phố đã bàn giao 32 trường học được trưng dụng làm cơ sở cách ly, đồng thời tiến hành vệ sinh, khử khuẩn và sửa chữa cơ sở vật chất, phấn đấu đến ngày 15/11 hoàn thành để học sinh THPT trở lại học trực tiếp.

Theo ông Bảy, TP.Dĩ An giáp ranh với Đồng Nai và TP.HCM nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cao khi học sinh quay trở lại trường học, do đó kiến nghị tỉnh tiếp tục trao đổi với Bộ Y tế sớm có vaccine để tiêm cho học sinh an tâm trở lại trường học.

Sở GDĐT Bình Dương cho biết, đầu năm học 2021-2022 toàn tỉnh có 728 trường học (gồm 392 trường công lập và 336 trường ngoài công lập, tăng 9 trường so với năm học trước) với tổng số 464.251 học sinh. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành triển khai hình thức dạy và học trực tuyến từ tháng 9/2021 đến nay.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, ngành Giáo dục sẽ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch khi học sinh trở lại trường học.

Đồng thời rà soát nắm chắc tình hình học sinh, cha mẹ học sinh trong các vấn đề có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 như: Khai báo y tế, lịch sử tiếp xúc, di chuyển, tình trạng sức khỏe, phương tiện đi học…