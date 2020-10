Bình Dương: Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư

Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 349 đại biểu (có 1 đại biểu nữ vắng mặt) đại diện cho 48.500 đảng viên thuộc 143 đảng bộ trực thuộc tỉnh tham dự.

Tỉnh uỷ Bình Dương đã đề ra chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về "tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương".

Ở nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Bình Dương sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT sớm đầu tư Vành đai 3, đoạn Bình Chuẩn – Quốc lộ 22. Đặc biệt là sớm đầu tư cầu bắc qua sông Sài Gòn trên tuyến, nhằm giảm áp lực giao thông cho các tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phương tiện vận tải hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vì vậy, việc đầu tư khép kín tuyến đường Vành đai 3 là rất cần thiết.

Trong nhiệm kỳ mới, Bình Dương sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và đường thuỷ. Ảnh: V.D

Kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT xem xét sớm đầu tư cầu qua sông Sài Gòn của tuyến Vành đai 4 và đoạn từ sông Sài Gòn đến ĐT 744 để kết nối với TP.HCM. Trong đó, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, thực hiện đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, Bình Dương sẽ kiến nghị Chính phủ và Bộ GTVT sớm đầu tư đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; đề xuất thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, thực hiện đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng trong giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, kiến nghị UBND TP.HCM phối hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 43 đoạn từ Ngã tư Gò Dưa đến ngã 3 Đại lộ Độc Lập.

Nhiều dự án, công trình trọng điểm sẽ được Bình Dương triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: V.D

Ngoài ra, Bình Dương cũng sẽ kiến nghị Chính phủ và Bộ GTVT sớm tái khởi động đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy mô đã được phê duyệt.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Bình Dương sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đối với các dự án như tuyến đường đường Tân Vạn – Mỹ phước – Bàu Bàng dài 48,8Km; Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình - ngã tư Lê Hồng Phong dài 12,67km; Dự án nâng cấp ĐT743 đoạn từ Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần; đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng dài 47,3km...

Nhiều công trình giao thông đường thuỷ cũng sẽ được Bình Dương chú trọng phát triển trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: V.D

Ngoài ra, Bình Dương tiếp tục chỉ đạo triển khai Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, thực hiện kêu gọi đầu tư một số cảng như: Cảng An Sơn, cảng An Tây, cảng Rạch Bắp, cảng cạn An Điền, cảng Phú Cường Thịnh, cảng Thanh An, cảng Tân Vạn, cảng Thái Hòa, cảng Nguyên Ngọc …

Về đường sắt, để giảm áp lực giao thông lên hệ thống đường bộ, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT xây dựng một số tuyến đường sắt như: Tuyến đường sắt kết nối các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến cụm cảng Thị Vải – Cái Mép; Kéo dài tuyến Metro số 1 TP.HCM đến tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.