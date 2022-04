Bình Dương hội thảo 25 năm thành lập, 175 tham luận của các nhà khoa học về đổi mới và phát triển kinh tế

Sáng 16/4, Tỉnh uỷ Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng".

Tại cuộc họp, ban tổ chức đã thông tin về thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức hội thảo cũng như công tác chuẩn bị cho các phiên thảo luận chuyên đề.

Theo ban tổ chức, đến thời điểm này các nhóm chuyền đề, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất các bước như: Xây dựng chương trình chi tiết, kịch bản điều hành chi tiết, báo cáo dẫn đề, tổng thuật phiên chuyên đề. Việc liên hệ các chuyên gia, nhà khoa học gửi bài tham luận, phân công công tác chuẩn bị phát biểu thảo luận, trao đổi, phản biện… đã chuẩn bị hoàn tất.

Các ngành y tế, công an cũng đã có kế hoạch bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Ban tổ chức Hội thảo thông tin về các sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày hội thảo. Ảnh: V.D

Hội thảo được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 19 và 20/4/2022 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp theo các phiên chuyên đề và phiên toàn thể.

Về nội dung, chương trình, đến nay Ban tổ chức đã nhận được 175 bài tham luận cho Hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, cơ quan, đơn vị trong tỉnh (trong đó có 27 giáo sư, phó giáo sư- tiến sĩ, 52 tiến sĩ).

Bình Dương đã trải qua 25 năm tách từ tỉnh Sông Bé với những thành tựu đạt được và nhiều triển vọng. Ảnh: X.T

Ban tổ chức đã biên tập các tham luận in thành tài liệu phục vụ hội thảo theo 4 nhóm chuyên đề gồm: Xây dựng hệ thống chính trị và các bài học kinh nghiệp trong lãnh đạo, điều hành (34 tham luận); Kinh tế - Phát triển đô thị (55 tham luận); Con người - Văn hóa - Xã hội (56 tham luận); Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (30 tham luận).

Tỉnh uỷ Bình Dương khẳng định, Hội thảo khoa học là dịp để tỉnh Bình Dương kỷ niệm 25 xây dựng và phát triển nền tảng kế thừa từ tỉnh Sông Bé cũ. Tổng kết lại chặng đường phát triển nhiều nỗ lực, cố gắng và đầy vinh quang của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Dương.

Thông điệp của hội thảo khẳng định và tôn vinh những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đạt được, tiếp nối xứng đáng những nền tảng, thành tựu của tỉnh Sông Bé.

Từ đó, góp phần khơi gợi niềm tự hào, củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập hiện nay.