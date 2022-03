Bình Dương: Kinh tế tăng trưởng ấn tượng, thu hút đầu tư nước ngoài 1,68 tỷ USD quý 1/2022

Ngày 31/3, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 2/2022.

Quý 1/2022, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các ca nhiễm tăng cao, trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, vì thế có nhiều tác động đến hoạt động KT-XH của tỉnh, nhất là sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 66.290 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9 tỷ 070 triệu USD, tăng 9,8%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5 tỷ 987 triệu USD, tăng 0,2%; thặng dư thương mại đạt hơn 3 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước 15.800 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài 1 tỷ 683 triệu USD (bằng 425% so với cùng kỳ)…

Bình Dương khởi công xây dựng thêm KCN VSIP 3 để thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: V.D

Trong quý 2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển KT-XH. Toàn tỉnh nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn để hoàn thành các mục tiêu KT-XH ở mức cao nhất.

Trong đó, tập trung triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, tập trung quyết liệt thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Chủ động tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung đô thị cấp huyện; thực hiện lựa chọn tư vấn, hoàn thiện đề cương Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; Tập trung nguồn lực sớm triển khai dự án đầu tư đường Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 13, đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có kiến nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo bố trí đủ 50% vốn ngân sách Trung ương theo tiến độ giải phóng mặt bằng và xây lắp trong hai năm 2023 – 2024 cho dự án đường cao tốc Vành đai 3 với TP.HCM.

Đồng thời, cho phép Bình Dương chủ động đầu tư các đoạn còn lại của dự án đường cao tốc Vành đai 4 từ nguồn vốn hỗn hợp để Bình Dương tập trung đầu tư hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh trong năm 2024.