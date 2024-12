Bình Dương hưởng lợi lớn từ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Sự hoàn thiện của tuyến cao tốc này sẽ là yếu tố then chốt giúp nâng cao khả năng kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, khu vực Tây Nguyên, từ đó mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư.

Khởi công tại Bình Phước – cột mốc quan trọng cho khu vực

Vào ngày 14/12 vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khởi công cho đoạn cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành qua địa bàn tỉnh. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc xây dựng tuyến cao tốc dài 69km, kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Bình Phước chính thức khởi công cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Đoạn cao tốc đi qua tỉnh Bình Phước dài 7km, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, trong đó phần lớn vốn được cấp từ ngân sách Trung ương, còn lại là ngân sách địa phương. Mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chiều dài tuyến cao tốc nhưng việc khởi công tại Bình Phước là cột mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên tỉnh này có một tuyến cao tốc kết nối trực tiếp với các tỉnh thành trong khu vực.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành khi hoàn thành sẽ không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên mà còn góp phần giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển thương mại và logistics, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực.

Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026 và tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM.

Bình Dương: Điểm nhấn hạ tầng mới của dự án cao tốc

Bình Dương, một trong những tỉnh phát triển năng động của khu vực Đông Nam bộ, sẽ là điểm nhấn trong dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Đoạn cao tốc đi qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 52km, chiếm phần lớn tổng chiều dài của toàn tuyến. Dự kiến, việc khởi công đoạn cao tốc qua Bình Dương sẽ diễn ra vào đầu năm 2025. Việc triển khai dự án tại đây sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Bình Dương trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, bất động sản và thương mại.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành khi hoàn thành sẽ kết nối Bình Dương trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch khác như đường vành đai 3 và cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa, giúp tăng cường khả năng kết nối với TP.HCM và các tỉnh khác. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp của Bình Dương, mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp trong khu vực.

Dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành qua địa phận Bình Dương phần lớn.

Trong bối cảnh các khu công nghiệp và khu đô thị tại Bình Dương đang trên đà phát triển mạnh mẽ, sự hiện diện của tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ mang lại một cú hích lớn cho nền kinh tế tỉnh nhà. Các cơ hội đầu tư bất động sản, phát triển khu công nghiệp và kinh tế sẽ được mở rộng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TP Thuận An là địa phương trọng điểm của tỉnh Bình Dương, được dự báo sẽ hưởng lợi lớn từ các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Bởi tuyến cao tốc này bắt đầu từ giao lộ với Vành đai 3 TP.HCM (thuộc TP Thuận An), đi qua địa phận TP. Thuận An và 4 khu vực khác của Bình Dương.

Không chỉ vậy, TP Thuận An còn là nơi giao thoa giữa các tuyến giao thông huyết mạch khác như quốc lộ 13, vành đai 3. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho TP Thuận An trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giao thông, Bình Dương, đặc biệt là TP Thuận An, đang trở thành một trong những điểm nóng đầu tư của khu vực Đông Nam Bộ. Những thay đổi về cơ sở hạ tầng sẽ không chỉ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mà còn nâng cao giá trị bất động sản, tạo ra động lực phát triển kinh tế bền vững cho khu vực trong những năm tới.