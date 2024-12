Đô thị trẻ Thuận An: Bài toán nhà ở trong giai đoạn tăng trưởng nóng

Dân số tăng kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao

Từ khi chính thức trở thành thành phố vào năm 2020, Thuận An đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc về kinh tế và đô thị hóa. Hiện nay, thành phố có 3 khu công nghiệp lớn là VSIP 1, Việt Hương và Đồng An (tổng diện tích hơn 667ha), cùng 3 cụm công nghiệp tập trung thu hút gần 2.400 doanh nghiệp và 30.000 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ. Những khu công nghiệp, cụm công nghiệp này không chỉ tạo động lực kinh tế mà còn thu hút đông đảo lực lượng lao động và chuyên gia đến sinh sống, làm việc.

Theo thống kê, dân số TP.Thuận An vào năm 2020 đã vượt mốc 600.000 người với mật độ dân số lên đến 6.000 người/km², trong đó dân cư thành thị chiếm 90%. Tính đến năm 2023, con số này tiếp tục tăng lên hơn 623.000 người, với tỷ lệ dân nhập cư chiếm hơn 70%. Dự báo đến năm 2030, dân số TP.Thuận An sẽ đạt 750.000 người và vào năm 2040 là 850.000 người. Đây là tốc độ tăng trưởng dân số vượt trội, khẳng định sức hút của một đô thị trẻ và năng động.

TP.Thuận An thu hút lượng lớn người lao động đến làm việc, sinh sống.

Sự tăng trưởng dân số nhanh chóng kéo theo áp lực lớn về nhu cầu nhà ở. Những năm qua, giá bất động sản tại Thuận An tăng trưởng đáng kể. Thực tế, một sản phẩm nhà phố giao thô tại Thuận An ở thời điểm đầu năm 2019 có giá 65-70 triệu đồng/m2, đến giữa năm 2020 đã tăng lên 72-75 triệu đồng/m2. Đặc biệt, từ năm 2024, khi thị trường dần phục hồi, bất động sản TP.Thuận An nhanh chóng sôi động trở lại.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của sự tăng giá bất động sản tại TP.Thuận An là do tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông. Trong thời gian tới, khi các tuyến đường huyết mạch như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Vành đai 4, quốc lộ 13 (nâng cấp, mở rộng), tuyến Metro số 1 kéo dài... hoàn thành, TP.Thuận An sẽ tiếp tục thu hút thêm lượng lớn cư dân. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn tiếp tục đưa giá bất động sản tại đây lên đỉnh cao mới.

Lời giải phát triển cân bằng cho đô thị trẻ

Trong bối cảnh giá bất động sản không ngừng leo thang, việc sở hữu nhà ở đang trở thành thách thức lớn với nhiều người, đặc biệt là nhóm lao động lành nghề và chuyên gia tại các khu công nghiệp. TP.Thuận An đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế, gia tăng giá trị bất động sản và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Sở hữu nhà trở thành bài toán lớn đối với người dân TP.Thuận An.

Thực tế, phần lớn lao động tại TP.Thuận An vẫn giữ quan niệm tích lũy đủ tiền mới tính đến việc mua nhà. Tuy nhiên, khi tình trạng lạm phát ngày càng cao và giá bất động sản liên tục tăng, cách tiếp cận này dường như không còn phù hợp. Giá trị tiền tiết kiệm dần mất đi sức mua, trong khi giá nhà ở ngày một xa tầm với. Điều này đòi hỏi những giải pháp đột phá và linh hoạt hơn để giải quyết nhu cầu an cư của cư dân đô thị.

Một trong những giải pháp là hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách tài chính linh hoạt. Các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi, chương trình thanh toán dài hạn hoặc hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn đầu đang trở thành xu hướng phổ biến được nhiều chủ đầu tư áp dụng. Đây không chỉ là công cụ tài chính hiệu quả mà còn là đòn bẩy giúp người dân giảm áp lực khi mua nhà, đặc biệt là nhóm người trẻ có thu nhập ổn định.

TP.Thuận An đang có cơ hội lớn để trở thành đô thị phát triển bền vững nhờ vào hạ tầng hiện đại. Việc phát triển các mô hình nhà ở phù hợp và hỗ trợ tài chính linh hoạt cho người dân sẽ giải quyết bài toán an cư, thúc đẩy sự phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương.