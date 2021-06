Bình Dương: Nhiều quán hàng chưa chấp hành Chỉ thị 15, hai chủ tịch phường bị lập biên bản

Ngày 3/6, tỉnh Bình Dương bước vào ngày thứ 3 giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là đợt dịch bùng phát, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và nhiều ca mắc tại TP.HCM ,nhưng có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bình Dương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định TP. Dĩ An, TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, TX Bến Cát và TX Tân Uyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng phường Hiệp Thành (TP. Thủ Dầu Một) và phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An) xem xét từng khu vực để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những địa bàn nếu có tình huống phát sinh dịch sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị phong tỏa do có liên quan đến 3 ca nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: V.D

Đối với huyện Bàu Bàng, khoanh vùng nơi có đông công nhân, nhà máy, xí nghiệp để áp dụng Chỉ thị 15; huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên xem xét nâng mức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ghi nhận thực tế vào ngày 3/6, tại 3 thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đa số các cơ sở kinh doanh ăn uống đều thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội để cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là tại TP. Dĩ An, các quán hàng đều đóng cửa và mở dịch vụ bán hàng mang về chứ không bán tại chỗ.

Đa số các nhà hàng trên địa bàn TP. Dĩ An và Thuận An đều chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: V.D

Còn tại TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một, bên cạnh các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt Chỉ thị 15 của Chính phủ; còn nhiều cơ sở chưa chấp hành. Đặc biệt là các quán cà phê, tiệm spa trên địa bàn phường An Phú, Thuận Giao của TP.Thuận An và phường Phú Lợi, Chánh Nghĩa và Phú Cường của TP.Thủ Dầu Một, còn ngang nhiên mở cửa đón khách với số lượng hàng chục người và không thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Liên quan đến vấn đề này, UBND TP.Thủ Dầu Một cho biết, đơn vị đã lập đoàn đi kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Nhiều quán cà phê trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một vẫn vô tư đón khách và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: V.D

Qua kiểm tra, đa số chủ các cửa hàng, người dân chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Đa phần các điểm kinh doanh đều đóng cửa, các cửa hàng ăn uống đã treo bảng chỉ bán mang về. Chỉ các cửa tiệm bán hàng hóa thiết yếu mở cửa phục vụ tiêu dùng.

Tuy nhiên, tại phường Chánh Nghĩa và phường Phú Cường vẫn còn có một số địa điểm kinh doanh ăn uống tập trung đông người, không thực hiện nghiêm Chỉ thị 15.

Tại phường An Phú và phường Thuận Giao của TP. Thuận An, nhiều quán cà phê, nhà hàng đã đóng cửa hoặc chỉ bán mang về. Ảnh: V.D

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản Chủ tịch UBND của 2 phường này. Vì chưa thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND thành phố.

Đồng thời, thông báo UBND các phường đến lập biên bản xử phạt các cơ sở trên.

Bà Nguyễn Thu Cúc (người đội mũ bảo hiểm màu hồng ngoài cùng bên phải) - Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một dẫn đầu đoàn đi kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Đ.T

Bà Nguyễn Thu Cúc – Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, trưởng đoàn kiểm tra - cho biết: Cả nước đang huy động tổng lực để phòng chống dịch Covid-19,công tác chống dịch là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, phía TP.Thủ Dầu Một sẽ xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Một số hình ảnh nhiều quán cà phê ở TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một chưa thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15:

Quán cafe ở TP. Thủ Dầu Một vô tư đón khách giữa mùa dịch. Ảnh: V.D

Tại Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP. Thuận An có nhiều quán cà phê mở cửa với hàng chục khách hàng tập trung tại quán. Ảnh: V.D

Những vị khách vô tư ngồi uống cafe nơi đông người và "quên" luôn việc đeo khẩu trang. Ảnh: V.D

Các quán cà phê luôn có số lượng khách rất đông ngồi uống cả ngày. Ảnh: V.D

Nhiều người vô tư ngồi uống cà phê giữa mùa dịch và không đeo khẩu trang. Ảnh: V.D

Quán cà phê 79S nằm trong KDC Việt Sing thuộc Khu phố 4, phường An Phú, TP. Thuận An luôn đông khách. Ảnh: V.D