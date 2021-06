Bắt thêm 2 bị can vụ đất vàng 43ha ở Bình Dương bị bán giá rẻ mạt

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 người trong chuyên án điều tra vụ 43ha đất vàng thuộc Nhà nước quản lý bị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương (TCT Bình Dương) chuyển nhượng cho tư nhân với giá bèo.

Hai người bị bắt gồm Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi), giám đốc đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc (quận 1, TP.HCM) - doanh nghiệp mua lại 43ha đất từ Tổng TCT Bình Dương, và Nguyễn Đại Dương (56 tuổi), con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương.

Hai bị can cùng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Khu đất vàng 43ha bị TCT chuyển nhượng cho tư nhân với giá rẻ mạt.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 12 bị can liên quan đến vụ chuyển nhượng 43ha đất vàng cho tư nhân và các khu đất có liên quan từng do TCT Bình Dương quản lý.

Các bị can bị khởi tố gồm 9 bị can là lãnh đạo, cán bộ của TCT Bình Dương và 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Vụ án ban đầu do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhưng sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Bộ Công an để điều tra.

Vụ án đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan.