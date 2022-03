Bình Dương xây dựng thêm KCN VSIP 3, sớm đưa bệnh viện 1.500 giường vào hoạt động

Ngày 4/3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội tháng 2 do UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, giữa tháng 3 tới, Bình Dương sẽ tổ chức khởi công xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3 (VSIP 3).

Khu công nghiệp VSIP 3 sẽ được xây dựng tại xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) và xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) với tổng diện tích khoảng 1.000 ha. Đây là dự án thứ 10 của VSIP Group tại Việt Nam.

Hiện nay, tại Bình Dương đã có Khu công nghiệp VSIP 1, 2. Khu công nghiệp VSIP được xem là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn, được đầu tư bài bản, cơ sở hạ tầng tốt tại Bình Dương.

Ngoài ra, Bình Dương cũng đang khẩn trương hoàn thiện đề án vận hành, kiện toàn nhân sự để sớm đưa Bệnh viện đa khoa 1.500 giường đi vào hoạt động.

Theo báo cáo, 2 tháng đầu năm, UBND tỉnh tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên các ngành, lĩnh vực và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 18,7%; kim ngạch nhập khẩu tăng 8,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, duy trì xuất siêu 2 tháng đầu năm đạt 2 tỷ USD.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đến 15/2) có tổng giá trị giải ngân là 335 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến 15/2, đã thu hút được hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư trong nước. Đầu tư nước ngoài đã thu hút được 47 triệu USD.

Tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt tháng hơn 12.000 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng .

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: M.X

Trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Bình Dương đã chăm lo chu đáo cho người dân, đảm bảo cho tất cả đều vui xuân, đón Tết được đầy đủ, vui tươi. Cụ thể, Bình Dương đã chi 755 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân (tăng 8% so với dịp Tết 2021).

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Bình Dương đã đưa toàn tỉnh trở lại bình thường mới vào cuối năm 2021.

Đến thời điểm này, Bình Dương đã thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. Mặc dù lây nhiễm trong cộng đồng còn nhiều, nhưng người dân đã tự cách ly, điều trị tại nhà và theo thống kê thì không có ca tử vong.

Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, lực lượng công an đã ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết.

Trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả với chương trình phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023.

Bên cạnh đó, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện phương án phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.