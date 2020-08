Bình Dương:  Xe quá tải “đại náo” đường cấm, chính quyền có làm ngơ?

Xe quá tải "đại náo" đường cấm

Vừa qua, nhiều người dân sống trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp tục phản ánh tình trạng xe có trọng tải lớn như container, xe ben, xe tải, xe bồn vô tư đi vào các tuyến đường đã được cơ quan chức năng cắm biển cấm khiến đường sá bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Theo phản ánh, tại các tuyến đường như Lê Hồng Phong, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu thuộc địa bàn phường An Phú đều được Sở GTVT tỉnh Bình Dương đặt nhiều bảng cấm xe có tổng trọng tải từ 10 tấn lưu thông từ nhiều năm qua.

Những chiếc xe đầu kéo container, xe ben có trọng tải hàng chục tấn vô tư đi vào đường có bảng cấm trọng tải 10 tấn ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Nhưng suốt thời gian dài, các tuyến đường này vẫn liên tục xuất hiện các phương tiện hạng nặng có tải trọng hàng chục tấn như xe đầu kéo container, xe ben, xe tải (trên 10 tấn), xe bồn vô tư chở hàng chạy ầm ầm, mà không bị xử lý.

Điều này khiến người dân tại khu vực phải luôn sống trong lo sợ, vì phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điều đáng nói, nhiều xe đầu kéo có thùng container đã cũ kĩ và không có nắp đậy, không có dây chằng, chở hàng chục tấn phế liệu là sắt và các thùng kim loại vẫn vô tư chạy khi những thanh sắt lủng lẳng trên thùng xe có thể rớt xuống đường bất cứ lúc nào.

Những ngày đầu tháng 8, PV tiếp tục quay lại khu vực phường An Phú và ghi nhận, tại các tuyến đường như Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Lê Hồng Phong vẫn được đặt nhiều bảng cấm phương tiện có tổng trọng tải 10 tấn lưu thông, còn tại một số đường nhánh như An Phú 25 được gắn biển cấm phương tiện có trọng tải 1,5 tấn lưu thông vào giờ cao điểm.

Đoàn xe quá tải xếp hàng dài lưu thông trên đường Trần Quang Diệu, dọc tuyến đường này được đặt 4 bảng cấm phương tiện có tổng trọng tải từ 10 tấn lưu thông. Ảnh: V.D

Lượng xe quá tải lưu thông vào các tuyến đường này với mức độ dày đặc nhưng rất ít khi bị lực lượng chức năng như CSGT, thanh tra giao thông phát hiện và xử lý.

Mặt đường tại các khu vực này thường xuyên bị cày xới bong tróc, các hố sâu xuất hiện khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn, nguy hiểm.

Anh Phạm Văn Thắng, làm nghề sửa xe máy trên đường Trần Quang Diệu cho biết, các tuyến đường này đã gắn biển cấm từ nhiều năm qua, nhưng hầu như cánh tài xế điều khiển các xe trọng tải lớn trên 10 tấn không hề lo sợ khi cho phương tiện lưu thông tại đây.

"Xe quá tải cứ vô tư chạy suốt thời gian dài mà không hề có sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Người dân chúng tôi ở đây luôn phải sống trong cảnh lo sợ, bởi các xe quá tải này chủ yếu là xe có những thùng hàng cũ kỹ, rách nát chở theo hàng tấn sắt thép.

Ngoài ra, do lượng xe quá tải qua lại với mật độ dày đặc nên mặt đường bị cày xới, tạo thành hố sâu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị chính quyền cần có biện pháp mạnh tay với tình trạng này", anh Thắng bức xúc.

Chiếc xe này có tổng trọng tải là 24 tấn nhưng vẫn ngang nhiên đi vào đường cấm phương tiện có trọng tải 10 tấn mà không hề bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh: V.D

Theo ghi nhận thực tế, trên địa bàn phường An Phú có nhiều điểm tập kết phế liệu với quy mô lớn, mỗi ngày lượng xe có trọng tải lớn chở theo phế liệu thường xuyên ra vào các bãi tập kết này để vận chuyển hàng. Các điểm thu mua, tập kết phế liệu này nằm xen lẫn trong khu dân cư.

Cụ thể, tại đường An Phú 25, đoạn gần Nghĩa trang Thành phố Thuận An, một bãi tập kết phế liệu với quy mô "khủng" được dựng lên bởi nhiều tấm tole và các thùng container cũ.

Các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp do bị xe quá tải "cày xới" liên tục. Ảnh: V.D

Cơ sở phế liệu này đã hoạt động với thời gian dài, quy mô lớn. Những chiếc máy cẩu, máy nâng hoạt động liên tục ngày đêm. Phế liệu thu gom về đây đa số là các thùng kim loại đựng sơn, hoá chất độc hại. Từ sáng sớm đã có nhiều xe có trọng tải lớn như xe đầu kéo container, xe tải cho đến xe ba gác chở hàng tấn phế liệu đến tập kết tại cơ sở này.

Chính quyền tiếp tục "điệp khúc" hứa … sẽ xử lý?

Mặc dù tình trạng này đã được báo Dân Việt nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương như Thanh tra Giao thông (TTGT) của Sở GTVT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, UBND thành phố Thuận An nhưng đến nay, hơn 1 năm trôi qua, dường như các cơ quan này vẫn chưa có động thái quyết liệt nào để xử lý dứt điểm.

Cụ thể, hồi tháng 3/2019, PV đã đem sự việc phản ánh đến TTGT của Sở GTVT tỉnh Bình Dương và được lãnh đạo của lực lượng TTGT thông tin sẽ thành lập 2 tổ để chốt chặn, tuần tra kiểm soát và xử lý các xe quá tải trên tuyến đường này, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo Dân Việt.

Những chiếc xe có tổng trọng tải hàng chục tấn xếp hàng đậu trên đường Bùi Thị Xuân suốt cả ngày nhưng không bị xử lý. Ảnh: V.D

Còn đối với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị có thẩm quyền của thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến nay tình trạng trên vẫn chưa hề được xử lý.

Mới đây, trao đổi qua điện thoại với PV, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe quá tải lưu thông nhiều vào đường cấm là bởi trên địa bàn phường An Phú có nhiều cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu nên lượng xe có trọng tải lớn ra vào rất nhiều.

UBND thành phố Thuận An sẽ chỉ đạo lực lượng công an tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện có trọng tải lớn cố tình đi vào đường cấm.

Cơ sở tập kết phế liệu nằm trên đường An Phú 25 có quy mô rất lớn, lãnh đạo UBND TP.Thuận An cho biết đây là cơ sở kinh doanh không có giấy phép và sẽ tổ chức cưỡng chế. Ảnh: V.D

Đặc biệt, đối với cơ sở tập kết phế liệu có quy mô lớn nằm trên đường An Phú 25, ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, cưỡng chế dẹp bỏ cơ sở này nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề xe quá tải, quá date gây mất an toàn giao thông.

Còn ông Nguyễn Văn Tư – Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương nói rằng, để xử lý dứt điểm tình trạng này, cần phải buộc di dời các cơ sở kinh doanh phế liệu đóng trên các tuyến đường mà báo Dân Việt đã phản ánh.

"Chúng tôi cũng đã đề xuất chính quyền địa phương có biện pháp di dời, cưỡng chế các cơ sở phế liệu trên ra khỏi khu vực dân cư. Bởi khi lực TTGT tổ chức đi tuần tra thì các chủ cơ sở này báo cho tài xế biết để né tránh và đối phó bằng cách tổ chức vận chuyển hàng vào ban đêm", ông Tư cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được thông tin mà báo Dân Việt phản ánh và sẽ chỉ đạo UBND Thành phố Thuận An xử lý dứt điểm.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Clip xe quá tải vô tư đi vào đường cấm tại Bình Dương: