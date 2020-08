Lào Cai: "Bất lực" xử lý xe quá tải từ Cụm Công nghiệp Tằng Loỏng?

Ngày 20/7/2020, Ban ATGT tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 71 gửi Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông huyện Bảo Thắng về việc kiểm soát xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng trên địa bàn huyện Bảo Thắng.

Văn bản nêu rõ, vào hồi 10h30 phút ngày 17/7/2020 Ban ATGT tỉnh Lào Cai nhận được phản ánh của nhân dân, cơ quan truyền thông tại khu vực xã Xuân Giao, thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm tải trọng, tập kết thành đoàn dài chuẩn bị qua IC17 vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai".

Do đó, Ban ATGT tỉnh Lào Cai đề nghị các đơn vị như Công an tỉnh: Chỉ đạo công an các cấp tăng cường tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 4E và đường nối quốc lộ 4E với IC17; Chỉ đạo Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với các lực lượng chức năng sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay, tăng cường tuần tra, sử dụng biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải diễn ra tại khu vực, địa bàn huyện quản lý nhất là khu vực IC17, tỉnh lộ 151…