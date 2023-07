Bình Dương xử phạt hơn 821 tỷ đồng các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Kéo giảm vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả nước

Sáng 6/7, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông"; Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới".

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới", tại điểm cầu Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Qua đó; số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu. Giai đoạn năm 2012-2022; toàn quốc xảy ra 190.020 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76.439 người, bị thương 165.824 người.

So với 10 năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 37%, giảm 29% số người chết, giảm 44% số người bị thương.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý 40.236.860 trường hợp vi phạm, phạt 27.378 tỷ đồng, tước 3.320.087 trường hợp giấy phép lái xe, tạm giữ 5.748.002 lượt phương tiện các loại.

Trong 10 năm qua; toàn quốc xảy ra 1.114 trường hợp ùn tắc giao thông kéo dài, xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và các khu vực đông dân cư, đô thị lớn.

Bình Dương tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tại Bình Dương, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tăng cường các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Khánh

Trong đó; Bình Dương tập trung các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và thường xuyên tổ chức khảo sát các điểm đen, tiềm ẩn về tai nạn giao thông.

Trong 10 năm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện 796.308 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 693 ngàn trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 821 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, trước yêu cầu thực tiễn, mục tiêu phấn đấu của tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông từ nay đến năm 2030 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả Chương trình hành động và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 18 -CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW.

Đồng thời, Bình Dương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.