Quận Thanh Xuân yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông,

giảm tai nạn giao thông năm 2023 trên cả 3 tiêu chí, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả Kế hoạch của UBND Thành phố và quận về thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2023; thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo kết luận số 109/UBATGTQG ngày 09/3/2023 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Quận Thanh Xuân đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2023 trên cả 3 tiêu chí

Giao Công an quận, Đội Thanh tra GTVT quận, Công an các phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia, ma tuý; phóng nhanh, vượt ẩu; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện….

Cùng với đó, Ban An toàn giao thông quận tăng cường phối hợp với phòng Văn hoá thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn"; trọng tâm là giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các cấp, sinh viên các trường. Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường triển khai thường xuyên công tác tuyên truyền trong các cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố, các cuộc họp của các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền vận động Nhân dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông quận giao UBND 11 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống loa truyền thanh của phường; đưa nội dung tuyên truyền an toàn giao thông lồng ghép trong các cuộc họp của các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở, họp chi bộ, họp tổ dân phố, họp Ban công tác mặt trận,... theo phương châm kiên trì, liên tục, hiệu quả, đảm bảo từng người dân biết và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Thành phố, UBND quận.