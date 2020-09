Bình Phước khánh thành Trung tâm điều hành thông minh

Tham dự lễ khánh thành và khai trương, có ông Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc VNPT; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành trong khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

Rất nhiều đại diện các sở, ngành, chính quyền thành phố Đồng Xoài và các huyện – thị của tỉnh Bình Phước đã có mặt.

Các đại diện lãnh đạo bấm nút khánh thành IOC Bình Phước. Ảnh: B.P

Hiện IOC tỉnh Bình Phước có 10 chức năng thực hiện giám sát, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; giám sát, điều hành an toàn giao thông; điều hành an ninh, trật tự; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế; giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; giám sát quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng; giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin; giám sát thông tin báo chí, mạng xã hội; giám sát du lịch thông minh.

Trung tâm IOC sử dụng các nền tảng hiện đại cho việc xây dựng các ứng dụng thành phần, các nền tảng như: Trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn, Internet vạn vật, dữ liệu không gian địa lý, điện toán đám mây, các ứng dụng thiết kế Dashborad chuyên nghiệp của Microsoft.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền. Ảnh: B.P

Sau hơn 2 tháng hoạt động thử nghiệm, trung bình mỗi ngày Trung tâm IOC tiếp nhận trên 150 phản ánh, kiến nghị, cuộc gọi, tin nhắn của người dân, trên các lĩnh vực an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu, tai nạn giao thông, trật tự đô thị, hành chính công…

Tuy mới vận chính thức, nhưng Trung tâm IOC của tỉnh bước đầu phát huy tính năng, giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo rà soát tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn đọng, biết chính xác từng hồ sơ, từng đơn vị để tồn đọng hồ sơ...

Nhờ đó đã nâng tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh từ 9% đầu năm lên trên 90% trong tháng 9. Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội kết nối tự động vào hệ thống báo cáo của Chính phủ, giúp cho thông tin của Bình Phước thể hiện nhanh chóng, chính xác trên hệ thống điều hành của Chính phủ.

Ông Phạm Đức Long - Tổng Giám đốc VNPT. Ảnh : B.P

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa thêm các lĩnh vực vào quản lý như nông nghiệp, quan trắc môi trường, lao động, bảo hiểm, an sinh xã hội vào Trung tâm IOC tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho biết: "Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh hiện nay luôn quan tâm đến việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chuyển đổi số. Tỉnh xem đây là một trong các chương trình đột phá của tỉnh trong giai đoạn sắp tới".

Hằng năm, dù nguồn lực còn rất hạn chế nhưng tỉnh đã dành ra một khoản ngân sách đáng kể để đầu tư cho công nghệ thông tin. Cụ thể, năm 2019 là 70 tỷ đồng, năm 2020 là 148 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính.

Sơ đồ diễn giải IOC Bình Phước. Ảnh: B.P

Tới đây, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện chương trình chuyển đổi số, nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh lên một vị trí mới, đồng hành với đất nước hội nhập và phát triển.

Thay mặt UBND tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền bày tỏ sự tri ân đến Tập đoàn VNPT đã tặng tỉnh 9 màn hình ghép, 300 máy Smartphone (điện thoại thông minh) cho lực lượng đoàn viên thanh niên phục vụ tuyên truyền dịch vụ công và chính quyền điện tử, địa phương thông minh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tặng 500 máy Smartphone cho đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày 1 – 3/10 sắp tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ diễn ra. Có 350 đại biểu đại diện cho 36.797 đảng viên của 21 đoàn đại biểu Đảng bô trực thuộc tỉnh về dự Đại hội.