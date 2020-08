Bình Phước: Thêm một bị cáo định tự tử tại trụ sở tòa án

Phát hiện trên tay người đàn ông chảy lai láng một thứ chất lỏng, một số chiến sĩ công an mặc quân phục và nhân viên tòa án đã nỗ lực để người đàn ông không uống thứ chất lỏng đó. Một lúc sau, người đàn ông này đã được đưa lên xe cứu thương chở đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, lúc 15 giờ 35 phút chiều 24/8, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân nam tên Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Khi đến bệnh viện, người nhà cho biết, bệnh nhân có uống thuốc độc tự tử (chưa rõ tên thuốc).

Hình ảnh Mạc Văn Hào đang cấp cứu tại bệnh viện, chiều ngày 24/8/2020. Ảnh: C.T.V

Bệnh nhân đã được xúc rửa dạ dày, mạch, huyết áp ổn định. Hiện tại, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngay trong chiều 24/8, Công an TP.Đồng Xoài đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua đó, cơ quan chức năng biết được ông Hào cùng nhiều đối tượng khác kéo lên trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ông Hào dùng thuốc trừ sâu gây áp lực, gây rối, hù dọa, sau khi bị tòa án xử 30 tháng tù giam, vì hành vi đâm người trọng thương. Vụ án được TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 12/8.

Theo cáo trạng, vào chiều 7/7/2019, Mạc Văn Hào đến nhà chị Uyên để dự tiệc mừng liên hoan chị này mua xe hơi. Trong lúc dự tiệc, chị Trần Thị Chiến lên sân khấu hát karaoke.

Hình ảnh trích xuất từ camera, ông Hào mặc áo đỏ đi vào trụ sở tòa án chiều ngày 24/8. Ảnh: C.A

Lúc này, Hào lên sân khấu dùng 2 tay ôm eo chị Chiến, nhưng chị Chiến không đồng ý, nên Hào đi về bàn tiếp tục ngồi uống rượu. Một lúc sau, Hào cầm ly rượu đến mời chị Chiến, nhưng chị Chiến không uống mà hắt rượu vào nguời Hào. Cùng lúc này, Hào dùng tay phải ghì đầu chị Chiến xuống, liên tiếp dùng tát vào mặt và dùng micro gõ vào đầu chị Chiến.

Thấy chị họ bị đánh, Nguyễn Viết Sao (em họ của chị Chiến) đang ngồi uống rượu phía dưới đi lên. Sao dùng 2 tay đấm vào nguời của Hào, thì được anh Lê Viết Chiến can ngăn. Ngay sau đó, Hào đi về nhà lấy một con dao và 1 cây kéo quay trở lại buổi tiệc nhà chị Uyên để tìm Sao.

Hình ảnh trích xuất từ camera chiều ngày 24/8, tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.A

Khi đến nơi, Hào đi từ phía sau tới bàn của Sao, cầm dao đâm một nhát vào lưng của Sao khiến anh này loạng quạng ngã xuống đất. Ngay sau đó, Hào rút dao ra bỏ chạy thì Sao đứng dậy, dùng tay giằng co với Hào. Trong lúc giằng co, một cánh tay và mũi trái của Sao tiếp tục bị thương tích. Cùng lúc này, mọi người chạy đến can ngăn, giật dao trong tay Hào, đồng thời đưa anh Sao đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Tại bản giám định thương tích do Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Phước, anh Sao bị vết thương đâm thấu ngực, tràn khí khoang màng phổi; sẹo ở mũi và ở tay…với tổng thương tích 15%. Đến ngày 8/5, TAND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 134; các điểm b, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 50; Điều 65, Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Hào, 30 tháng tù treo về tội "cố ý gây thương tích".

Cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ, không đúng tội. Đến ngày 11/5, bị hại Nguyễn Viết Sao có đơn kháng cáo, đề nghị xử tù có thời hạn, không cho hưởng án treo đối với bị cáo Mạc Văn Hào. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/8, HĐXX nhận định hành vi dùng dao đâm bị hại của bị cáo hoàn toàn có tính toán trước, thể hiện bị cáo đi từ nhà mình đến nhà chị Uyên, lén tấn công bị hại từ phía sau, khi bị hại đang ở thế bị động; đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể dễ dẫn đến chết người; thể hiện sự coi thường tính mạng của người khác. Bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, nhưng cẩp sơ thẩm chưa nhận định, là thiếu sót. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…

Bản án xét xử ngày 12/8. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm cho bị cáo Hào hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 50 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Hào 30 tháng tù giam vì tội "Cố ý gây thương tích".

Bức xúc vì bị xử tù giam, lúc 14 giờ chiều 24/8, Mạc Văn Hào cùng hơn 10 đối tượng khác, kéo nhau lên TAND tỉnh Bình Phước la lối, đe dọa. Thậm chí, Hào còn trực tiếp vào phòng làm việc của thẩm phán chủ tọa, bày tỏ thái độ bức xúc, bất bình.

Sau đó, Hào được cán bộ tòa giải thích và đề nghị giữ trật tự tại trụ sở tòa án. Cùng thời điểm này, thẩm phán - chủ tọa đã ra khỏi phòng làm việc, khóa cửa phòng để di chuyển đến khu vực đông người, thì Mạc Văn Hào và gia đình tiếp tục đuổi theo, la lối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thẩm phán - chủ tọa.

Một số thanh niên khác có hành động quậy phá trụ sở tòa án, một số thanh niên khác thì đứng ngoài quay phim, chụp ảnh. Trong lúc lộn xộn, Mạc Văn Hào đã lấy 1 lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) và uống. Lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời can thiệp và xúc rửa miệng, đưa Mạc Văn Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến tối 24/8, tình hình sức khỏe của Mạc Văn Hào đã ổn định.

Theo Thẩm phán Bùi Thanh Thảo - Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, đây không phải là lần đầu tiên bị cáo Hào cùng nhiều đối tượng khác kéo nhau lên tòa gây áp lực, hù dọa thẩm phán Thảo.

Hình ảnh bên ngoài trụ sở TAND tỉnh Bình Phước vào chiều 24/8. Ảnh: Đ.T.T

Trước đó, vào sáng 14/8, sau hai ngày bị tuyên án, Hào và gần 10 đối tượng khác cũng kéo nhau lên tòa đòi gặp trực tiếp vị chủ tọa. Tuy nhiên, vì sợ đối tượng manh động, làm càn nên thẩm phán Thảo phải tránh mặt. Đến chiều 24/8, các đối tượng này lại tiếp tục lên tòa gây rối, hù dọa.

Theo Luật sư Vương Quốc Quỳnh, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Phước, theo tình tiết của vụ án, thì Hào có hành vi khiếm nhã đối với chị Chiến nên mới xảy ra vụ ẩu đả. Mặc dù đã được mọi người can ngăn, Hào đã về nhà, nhưng lại cầm dao quay lại đâm anh Sao…hành vi dùng dao đâm vào phía sau lưng của nạn nhân gần phổi phải, khi bị hại không phòng bị là nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của bị hại, thực hiện tội phạm có tính chất trả thù, với quyết tâm cao…

Vì vậy, việc Tòa cấp phúc thẩm đánh giá tính nguy hiểm của hành vi, yếu tố lỗi để tuyên án tù giam đối với bị cáo Mạc Văn Hào là cần thiết vì tính chất phòng ngừa chung. Cũng theo luật sư Quỳnh, việc bị cáo và người nhà cùng lên trụ sở TAND tỉnh gây áp lực, uống thuốc trừ sâu và có hành vi gây rối, hù dọa là vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.