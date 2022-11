Bình Thuận: Người đàn ông đi xe máy qua Quốc lộ 1A bị xe khách tông tử vong

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, khoảng 20h30 ngày 5/11, tại km 1722 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hàm Cường (Hàm Thuận Nam) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến người đàn ông điều khiển xe máy băng qua đường tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: CTV

Thời điểm trên, xe máy biển số 86C1-599.73 do ông L.V.B điều khiển đứng ở lề chờ qua đường. Sau đó ông B. điều khiển xe máy qua được nửa đường thì không may bị xe khách biển số 51B-291.44 của nhà xe Kim Hưng do N.M.L (SN 1992) điều khiển lưu thông hướng TP.HCM – Hà Nội tông vào.

Sau cú tông, xe khách tiếp tục đẩy xe máy qua phần đường ngược lại rồi dừng. Người đi xe máy văng xuống đường và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, ngay sau đó, các cơ quan chức năng như CSGT, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, cơ quan giám định pháp ý đã đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.