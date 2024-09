Bình Thuận - Ninh Thuận viết tâm thư kêu gọi Nhân dân ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

Tâm thư Bình Thuận

Ngày 11/9, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã thay mặt Ban Thường trực gửi tâm thư phát động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ vật chất giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn và khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra.

Bình Thuận viết tâm thư kêu gọi Nhân dân ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Nguồn: MXH

Tâm thư viết: Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều cơ sở vật chất hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Hiện nay, nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập do nước lũ.

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ các cấp, các ngành, các địa phương khác, các doanh nghiệp, các tôn giáo và toàn xã hội…

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các địa phương đang dốc sức khắc phục hậu quả bão lũ.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm với tinh thần hỗ trợ "cao nhất, nhanh nhất" cho các gia đình bị thiệt hại do bão lụt.

Thực hiện Kế hoạch số 930, ngày 10/9/2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Lễ Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy; nhằm phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "nhường cơm sẻ áo", kịp thời chia sẻ tình cảm, ủng hộ mọi nguồn lực, động viên Nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức đợt vận động, kêu gọi sự chung tay, đóng góp kinh phí giúp đỡ Nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều cơ sở vật chất hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: DV

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ ít nhất 1 (một) ngày lương.

Các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh ủng hộ với mức tùy theo khả năng và trên tinh thần tự nguyện.

Thời gian tiếp nhận từ ngày 11/9 đến ngày 11/10/2024.

Hình thức tiếp nhận: Nộp về Quỹ Cứu trợ tỉnh Bình Thuận. Tên tài khoản: UY BAN MTTQ VN TINH BINH THUAN (QUY CUU TRO). Số tài khoản: 3761.0.9053530.91049 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Nội dung: Ủng hộ các tỉnh Phía Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Điện thoại: 0252.3829318; Fax: 0252.3822174 Những đóng góp quý báu của Quý vị trong lúc này thực sự là nguồn lực rất lớn, cần thiết, có ý nghĩa to lớn góp phần giúp đỡ Nhân dân các tỉnh Phía Bắc sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra…

Ninh Thuận kêu gọi Nhân dân ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cũng gửi thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc nước ta khắc phục hậu quả thiên tai. Thư nêu: Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, góp phần chia sẻ giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Ninh Thuận kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bằng tình cảm, tấm lòng sẻ chia, tình nguyện hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, cụ thể: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ 1 (một) ngày lương. Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng và lòng hảo tâm. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 10/9 đến ngày 10/10/2024. Hình thức tiếp nhận: Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, số 39- đường Lê Hồng Phong- Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm- tỉnh Ninh Thuận, Điện thoại: 0259.3830072. Bằng chuyển khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, số tài khoản 3761.0.1020401.91999 tại KBNN Ninh Thuận.