Bình yên mùa Vu Lan trên đỉnh thiêng Fansipan

Mùa Vu Lan năm nay đến đúng thời điểm Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ làn sóng thứ hai của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Sa Pa hiện vẫn đang được coi là điểm đến an toàn, chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt được tất cả các điểm tham quan, cơ sở dịch vụ trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm túc. Điển hình như tại Sun World Fansipan Legend - khu du lịch vốn đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều Phật tử trong mùa Vu Lan báo hiếu hàng năm, du khách được trang bị khẩu trang, đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, thực hiện giãn cách trên hành trình, từ cabin cáp treo lên đỉnh cho tới tại các điểm dừng chân, vãn cảnh cầu an.

Hàng ngày, khu du lịch cũng được phun khử khuẩn toàn bộ các buồng ca bin cáp treo và từng ngóc ngách các công trình tại khu du lịch.

Lễ Vu Lan năm 2018 tại Fansipan.

Vu Lan năm nay, Sun World Fansipan Legend không tổ chức lễ cầu an tập thể như mọi năm. Song không vì thế mà hành trình báo hiếu của Phật tử, du khách bớt đi phần tôn nghiêm, trang trọng. Du khách vẫn được phát áo lam, cài hoa hồng trên ngực áo và tặng giấy đỏ cầu an để cùng với tâm an lòng thành, bước vào hành trình bái Phật và hướng những tôn kính về đấng sinh thành.

Hồng đỏ dành cho những người con may mắn còn đủ đầy cha mẹ. Hồng trắng thanh khiết như một sự chia sẻ với những mất mát to lớn của những người con đã phải rời mẹ, xa cha. Còn màu hồng sẽ dành cho những ai vẫn còn được ở bên phụng dưỡng một trong hai đấng sinh thành. Bông hồng cài áo chính là biểu tượng của đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần báo ân - báo hiếu đối với cha mẹ, tổ tiên, những người có công sinh thành dưỡng dục.

Từ Bảo An Thiền Tự, cabin cáp treo sẽ đưa những người con hiếu thuận cùng đấng sinh thành bước vào chuyến du hành xuyên mây, bay qua đại ngàn xanh thẳm hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên để đến ranh giới giữa trời và đất trên đỉnh Fansipan, nơi tọa lạc quần thể tâm linh kỳ vỹ.

Tại đây, khi những bước chân khoan thai đầu tiên đặt trên những bậc đá xanh hướng đến “cổng trời” Thanh Vân Đắc Lộ, là đã thấy trong lòng nhẹ bẫng, thanh thản lạ lùng. Giữa biển mây bồng bềnh ấp ôm lấy núi non xanh biếc, những mái chùa cong cong, thanh tịnh cùng tiếng chuông chùa ngân vang đưa chân Phật tử tới chốn thiền tịnh.

Chắp tay thành kính trước Đại Tượng Phật A Di Đà uy nghiêm sừng sững, trước Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hướng đôi mắt từ bi phổ độ chúng sinh xuống cõi nhân gian, Phật tử bốn phương dù là người già hay người trẻ, miền Bắc hay miền Nam, không còn giàu nghèo, chẳng còn cấp bậc, chỉ còn tâm trí một lòng hướng thiện, lễ Phật tụng kinh, làm việc thiện, tạo phước lành để hồi hướng, chú nguyện cho cha mẹ còn sống được song đường trường thọ, hạnh phúc, bình an; tổ tiên, cha mẹ và những người đã mất được siêu sinh tịnh cảnh.

Phật tử cầu an chiêm bái tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan năm 2019.

Khoác trên mình chiếc áo lam, nhận những tấm giấy đỏ mang đến sự an yên, may mắn, Phật tử hữu duyên đến Fansipan dịp lễ Vu Lan sẽ được chiêm bái và đảnh lễ trước Xá lợi Phật - món Pháp bảo quý giá được lưu giữ trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà. Hành trình tâm linh mùa Vu Lan nơi đỉnh trời vì thế mà càng thêm phần linh thiêng, ý nghĩa. Màu áo lam tiệp với màu trời, tiếng gió ngàn hoà cùng tiếng chuông ngân, tiếng tụng kinh thanh tịnh và những nụ cười viên mãn đã mang đến những khoảnh khắc mùa Vu Lan thật bình yên và ấm áp giữa non ngàn.

Không chỉ là dịp để nhắc nhở người người nhớ tới cội nguồn, vẹn tròn đạo hiếu, mùa Vu Lan còn là thời điểm tuyệt vời để du khách được an nhiên thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ ảo của đất trời Tây Bắc, ngắm biển mây bồng bềnh tựa chốn bồng lai, và chạm tay vào Nóc nhà Đông Dương, ghi dấu thêm một cột mốc trong đời.

Một mùa Vu Lan nữa đã lại về trên đỉnh Fansipan. Được đặt chân đến nơi mạch nguồn linh khí của dân tộc để thành kính dâng hương, tận tâm báo hiếu quả là một hành trình tuyệt diệu và thiêng liêng dành cho mọi người con đất Việt.