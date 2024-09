PC Đắk Nông: Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn cho người dân

Cùng với việc tập trung phát triển lưới điện thì công tác đảm bảo an toàn điện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu luôn được PC Đắk Nông đặc biệt quan tâm. Vì vậy công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong nhân dân.

Công nhân PC Đắk Nông tư vấn sử dụng điện an toàn cho các hộ gia đình.

Từ đầu năm đến nay, PC Đắk Nông đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về sử dụng điện an toàn cho người dân và cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra sử dụng điện của các nhà trọ, hộ kinh doanh nhỏ và cơ sở sản xuất kinh doanh, kịp thời nhắc nhở để các cá nhân, tổ chức khắc phục các tồn tại nhằm bảo đảm an toàn điện, giảm nguy cơ cháy nổ do điện gây ra.

Bà Phan Thị Hải Vy ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rlấp cho biết: "Gia đình có 20 phòng trọ cho thuê, tôi được cán bộ Điện lực đến tận nhà tuyên truyền sử dụng điện trong nhà lẫn điện ở phòng trọ. Tôi cũng tuyên truyền lại cho những người thuê trọ thường xuyên kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là việc sử dụng điện, ga để đun nấu, khi đi ra ngoài là phải đóng cầu dao để đảm bảo an toàn về điện. Cùng với đó trong quá trình kinh doanh nhà trọ, gia đình được hướng dẫn và kiểm tra hệ thống điện".

Việc tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả sẽ nâng cao ý thức người dân khi sử dụng điện.

Vừa qua, các Điện lực trực thuộc thực hiện chương trình "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn. Hoạt động tuyên truyền này đã góp phần xây dựng ý thức sử dụng điện và nâng cao kiến thức về phòng, chống cháy nổ, tai nạn điện cho người dân.

Sinh sống trong căn nhà gỗ được xây dựng đã lâu nên luôn lo lắng về nguy cơ chập cháy điện có thể xảy ra, ông Vũ Ngọc Vân (ở thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) chia sẻ: "Khi được nhân viên Điện lực Đắk Rlấp tuyên truyền, gia đình biết được các nguy cơ gây cháy nổ và luôn nâng cao ý thức, chủ động các biện pháp an toàn trong sử dụng điện như lắp đặt thêm áptomat bảo vệ cho hệ thống điện, thường xuyên kiểm tra đường điện trong nhà".

Mặt khác, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Công ty đã thường xuyên thông báo và khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn điện qua báo đài, các trang mạng xã hội… nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Hiện nay, Đắk Nông đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa nhiều, do vậy Công ty Điện lực Đắk Nông khuyến cáo đến người dân các biện pháp về đảm bảo an toàn điện. Cụ thể là hướng dẫn ngắt nguồn điện (tắt cầu dao) trong trường hợp khu vực nhà đang sinh sống bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt các thiết bị điện. Việc này nhằm giảm thiểu nguy cơ chập cháy cũng như tai nạn về điện. Đơn vị cũng tuyên truyền, vận động người dân bố trí lắp đặt đường dây dẫn, ổ cắm, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mực nước ngập, ẩm ướt đã từng xảy ra; lắp đặt các thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp.

PC Đắk Nông chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm giúp người dân có thêm thông tin, kiến thức cần thiết, tránh xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn trong sử dụng điện.

Đặc biệt, người dân cần cắt toàn bộ nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện lắp đặt ngoài trời như bảng hiệu, bảng quảng cáo… khi trời mưa to, gió lớn và kịp thời thông báo cho ngành điện cũng như chính quyền địa phương khi phát hiện hiện tượng mất an toàn cung cấp điện.

Chính vì vậy, để hạn chế tình trạng mất an toàn lưới điện cũng như những thiệt hại về người và tài sản, PC Đắk Nông mong muốn người dân chia sẻ và nâng cao ý thức trong việc phòng tránh các nguy cơ mất an toàn từ điện, nguy cơ gây sự cố hệ thống lưới điện. Từ đó góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.