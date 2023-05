Binz, Soobin cùng dàn sao "cháy" hết mình tại lễ hội âm nhạc dành cho sinh viên Sài Gòn

Không gian đêm nhạc càng tăng nhiệt khi MastaL kết hợp cùng những gương mặt tiêu biểu nhất của giới Underground - KayC, Coldzy, $A MILO, Lil Wuyn, SMO lần lượt 'thiêu đốt' sân khấu School Fest - 'Space Date 3' bằng giai điệu đậm chất HipHop như "Break the rules", "All mah G", "They are my Gang", "Let's party", và "Jump". Phần trình diễn đã tiếp thêm sức mạnh để các bạn sinh viên quẩy sung hơn, tạm gác nỗi lo thi cử sang một bên và hòa mình vào âm nhạc.