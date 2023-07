Bioway Việt Nam chú trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hướng đến tăng trưởng xanh

Đến tham dự có: Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (TTTTTN&MT); bà Lê Thị Cẩm Tiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Bioway Việt Nam, Ông Yang Kuo Hua - Đại diện sở hữu công nghệ Bioway A-T, ông OKNHA Leng Rithy – Cố vấn Cấp cao Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Vương Quốc Campuchia kiêm Chủ tịch công ty Rithy Granite (Cambodia) Co., Ltd; các Sở ban ngành và các nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp,…



Ông Nguyễn Việt Dũng- Giám đốc trung tâm truyền thông bộ Tài nguyên và Môi trường

Khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chia sẻ: Thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn nói riêng và pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung cho người dân và các doanh nghiệp. Nhiều mô hình về thực hiện kinh tế tuần hoàn hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng đã được giới thiệu, quảng bá trực tiếp đến các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các hộ sản sản xuất. Để đạt được hiệu quả cao trong tăng trưởng xanh, giải pháp kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là giải pháp bền vững quan trọng giúp nâng cao khả năng thực thi chính sách pháp luật về môi trường, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NNPTNT đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn cũng như các chính sách phát triển nông nghiệp hướng đến kinh tế tuần hoàn. Việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là hướng đi phù hợp đảm bảo phát triển bền vững ngành nông nghiệp vốn là thế mạnh của Việt Nam.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Lý – Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Văn Lý – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường- Bộ NN & PTNT đã chia sẻ: giải pháp nhân rộng kinh tế tuần hoàn nông nghiệp bền vững. Cùng với hướng đến tăng trưởng xanh. Tiến sỹ Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh " Khung chính sách pháp luật về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam".

Trong bối cảnh kiến tạo nông nghiệp bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trở thành mục tiêu quan trọng, thì việc tìm ra phương pháp tái chế và chuyển hóa phụ phế phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ là một thách thức vô cùng khó khăn. Nhà khoa học Yang Kuo Hua đã dành phần lớn thời gian của đời mình để nghiên cứu và thử nghiệm trong suốt hơn 30 năm và phân lập thành công loại vi khuẩn lên men cao nhiệt A-T lên đến 180 độ C. Tạo ra phương pháp mới và hiệu quả để chuyển đổi các phế phụ phẩm thành phân bón hữu cơ có tên là BIOWAY - Giấc mơ xanh cho nền nông nghiệp hiện đại.

Bà Lê Thị Cẩm Tiên – Chủ tịch HĐQT Bioway Việt Nam

Tại hội thảo, bà Lê Thị Cẩm Tiên – Chủ tịch HĐQT Bioway Việt Nam đã giới thiệu công nghệ Bioway AT-6H và diễn ra Lễ công bố độc quyền từ Bioway Organic Inc USA.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tặng hoa chúc mừng sự kiện chuyển giao công nghệ BIOWAY AT-6H từ tập đoàn Bioway USA cho tập đoàn Bioway Việt Nam

Có thể thấy chính sách phát triển Kinh tế tuần hoàn đã được khẳng định trong nhiều chính sách, quy định quan trọng của quốc gia. Việc chuyển đổi sang Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đã diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước phát triển và đang phát triển. Bài học thực tiễn từ các nước đã cung cấp kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện các mô hình Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hướng đến tăng trưởng xanh.