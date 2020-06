Black Pink liệu có giúp YG hồi sinh mạnh mẽ?

Sau hơn 1 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Black Pink vừa trở lại với MV How You Like That, được đầu tư lớn cả về phần âm thanh và hình ảnh. Chưa đầy 5 giờ đồng hồ sau khi phát hành, MV này nhanh chóng thu hút hơn 22 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời vượt qua BTS về số lượt xem trong video công chiếu trực tiếp với 1,6 triệu lượt.

Trở lại với dòng nhạc sở trường

How You Like That là ca khúc mang âm hưởng hiphop, có phần beat mạnh mẽ, thể hiện cảm hứng bùng nổ, đúng với sở trường từ trước đến nay của YG. Thông qua ca khúc này, Black Pink muốn truyền tải thông điệp tích cực về giá trị của sự nỗ lực trong cuộc sống, khuyên răn con người hãy đứng lên từ những khó khăn và “không bao giờ đánh mất sự tự tin”.

Nếu để ý kỹ, nhiều người hâm mộ sẽ nhận thấy rằng cấu trúc của How You Like That tuân theo cùng một công thức với các bản hit trước đó của Black Pink như Ddu-Du Ddu-Du và Kill This Love. Cách chia line (thời gian hát) trong ca khúc được sắp xếp như cũ: đoạn điệp khúc với "how you like that” và “look at you now look at me” lặp đi lặp lại do Jennie thể hiện, Lisa có một đoạn rap solo giống như các ca khúc nổi tiếng trước, Rosé và Ji Soo hát các đoạn trước điệp khúc.

How You Like That sở hữu giai điệu bắt tai, dễ gây ấn tượng ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Mặc dù có những điểm tương đồng, How You Like That vẫn mang đến những cảm xúc riêng biệt, mới lạ cho khán giả thưởng thức. Trong vài giây đầu tiên của ca khúc, Jennie cất giọng nhẹ nhàng với tông trầm, thấp, tạo cảm giác gợi mở khiến khán giả tò mò, để rồi dần đưa người nghe vào bầu không khí bí ẩn, lôi cuốn mà Black Pink xây dựng.

Trong khi đó, phần điệp khúc của How You Like That lại trái ngược hoàn toàn với nhịp điệu có phần bình tĩnh khi trước. Âm nhạc nhanh, mạnh với giai điệu bắt tai khiến người nghe chỉ muốn đứng lên và lắc lư theo.

Toàn bộ MV được dàn dựng với nhiều bối cảnh đa dạng màu sắc, đậm chất nghệ thuật. Mỗi thành viên đều diện trang phục độc lạ, mang đậm phong cách girlcrush mạnh mẽ thường thấy của nhóm. Với sản phẩm mới này, YG cho thấy sự đầu tư khi phát huy đúng sở trường của mỗi thành viên, sử dụng đội hình vũ công phụ họa là những biên đạo, vũ công có tiếng như: Silver Park, Gahee, Ryeon, RarmG, SSeon, Danyoung Kim...

Cú nổ của YG

Xét về mặt thành tích, How You Like That đến thời điểm hiện tại cho thấy đây là một sản phẩm thành công của YG Entertainment.

Nhờ ca khúc này, Black Pink chính thức trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên và duy nhất "chạm nóc Melon" (có số lượng người nghe duy nhất trong một giờ lớn hơn hoặc bằng giới hạn trên biểu đồ của Melon) năm 2020. Ngoài ra, với Kill this love và How You Like That đạt top 1 trên bảng xếp hạng US Itunes, Black Pink cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt top 1 trên bảng xếp hạng US Itunes trong 2 thập kỷ liên tiếp.

Sự thành công của Black Pink giúp YG gia tăng sức ảnh hưởng trên bình diện quốc tế.

Tại Nhật Bản, How You Like That ra mắt nhanh chóng ở hạng nhất trên bảng xếp hạng Line Music. Còn ở Trung Quốc, bài hát nhận được 2 chứng nhận bạch kim trên QQ Music và trở thành ca khúc Hàn Quốc nhanh nhất trong lịch sử đạt được chứng nhận trên từ trang nghe nhạc này.

Hơn thế nữa, tính đến hiện tại, tổng cộng How You Like That đã đứng đầu BXH iTunes của 58 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bằng sản phẩm âm nhạc mới, Black Pink thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi chiếm lấy vị trí đầu tiên của hầu hết bảng xếp hạng âm nhạc phổ biến Hàn Quốc cũng như quốc tế. Độ phủ sóng của ca khúc lẫn Black Pink giúp YG nói riêng và Kpop nói chung mở rộng uy tín hơn nữa trên lãnh thổ toàn cầu.

Năm 2019 được xem một năm sóng gió lịch sử với các fan của YG Entertainment. Những vụ bê bối liên tiếp xảy ra khiến hoạt động của YG có phần trì trệ thời gian sau đó. Tuy nhiên, với sự trở lại mạnh mẽ của Black Pink, YG cho thấy "ông lớn" này đang trong quá trình hồi sinh đầy hứa hẹn, mở ra tương lai huy hoàng cho các nghệ sĩ mình quản lý.