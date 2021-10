Blogger Phạm Thị Đoan Trang sắp bị xét xử

Ngày 18/10, nguồn tin của Dân Việt, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội dự kiến sẽ đưa Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử vào ngày 4/11 tới đây.

Trước đó, ngày 7/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang tại địa chỉ phòng 6 – lầu 1 – 372/36 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP.HCM về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối tượng Phạm Thị Đoan Trang. Ảnh: BCA

Theo tài liệu truy tố, từ ngày 22/9/2016 đến 7/10/2020, Phạm Thị Đoan Trang đã nhiều lần làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, hoặc trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam; xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Được biết, Phạm Thị Đoan Trang là một blogger. Bà Trang sở hữu trang mạng xã hội Facebook có gần 70.000 lượt theo dõi.