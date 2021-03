Công an Hà Nội bắt đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét đối với Lê Trọng Hùng.

Đối tượng Lê Trọng Hùng bị bắt về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.