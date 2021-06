Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ mới

Tại buổi Lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định số 107 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 27 cán bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 10 cán bộ, trong đó có 03 lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Ban Thường vụ và các cán bộ lãnh đạo Bộ Công an.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (ảnh TTXVN).

Đây là nhiệm kỳ thứ hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Công an Trung ương. Cách đây 5 năm, tại nhiệm kỳ 2015-2020, lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương.

Cũng cách đây 5 năm, Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 nhân sự; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 nhân sự.

Hiện Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện Bộ Công an có các Thứ trưởng gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tấn.

The quy định của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương không tiến hành bầu Đảng ủy Công an Trung ương, nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc. Cũng sau Đại hội, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.