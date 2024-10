Bộ Chính trị điều động Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, quê Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấpTrình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

Ông Thái Thanh Quý, tân Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh Báo Nghệ An

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.