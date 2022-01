Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh trong tuần

Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho trung tá Trần Xuân Phú.

Trung tá Trần Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CANB

Chúc mừng trung tá Trần Xuân Phú được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Phạm Văn Sơn mong rằng với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn, trên cương vị mới, trung tá Trần Xuân Phú sẽ tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng nỗ lực cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Trung tá Trần Xuân Phú có hơn 25 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó gần 10 năm giữ các chức vụ lãnh đạo công an cấp phòng và tương đương.

Trước đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định điều động đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an Ninh Thuận trao quyết định điều động đại tá Lê Quang Đồng. Ảnh: CANT

Đại tá Lê Quang Đồng sinh năm 1967, quê xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ Tiến sĩ Luật.

Với hơn 35 năm công tác trong lực lượng CAND, đại tá Lê Quang Đồng trải qua nhiều đơn vị công tác khác nhau như Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của Bộ Công an, phụ trách lĩnh vực công nghiệp xây dựng và giao thông, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Bộ Công an đã bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thế Hùng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) và thượng tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) cùng chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.

Ngoài ra, Bộ Công an bổ nhiệm thêm 6 cán bộ công an giữ chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an các quận, huyện.

Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: CAST

Mới đây nhất, ngày 31/12, thừa ủy quyền của Bộ Công an, đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Mai Trường Xuân - Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh; thượng tá Đặng Văn Hải - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; thượng tá Trần Văn Khởi - Trưởng Công an huyện Thạnh Trị giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng Công an huyện Châu Thành giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thạnh Trị.