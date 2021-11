Đại tá, ĐBQH Tráng A Tủa thôi giữ chức Giám đốc công an tỉnh Điện Biên, nhận nhiệm vụ mới

Vào chiều qua (30/11), Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ); Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Quý Trường, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng.

Đại tá Tráng A Tủa, đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: VOV

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng Tráng A Tủa và tân Phó Cục trưởng Trần Quý Trường tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Đại tá Tráng A Tủa và Thượng tá Trần Quý Trường là những cán bộ giàu kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều nhiệm vụ, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đi lên từ cơ sở.

Dù ở trọng trách nào cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến của các cán bộ công an này trong quá trình công tác.

Như vậy, Đại tá Tráng A Tủa đã thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên sau hơn 1 năm giữ chức vụ này.

Đại tá Tráng A Tủa 55 tuổi, quê ở H.Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ông tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân, là thạc sĩ luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Đại tá Tráng A Tủa được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên vào tháng 7/2018. Đến tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thay cho thiếu tướng Sùng A Hồng nghỉ hưu theo chế độ.

Từ tháng 7 vừa qua, đại tá Tráng A Tủa là đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.