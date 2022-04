Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc công an tỉnh trong tuần

Cụ thể, ngày 16/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Lê Đức Bảy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Thượng tá Lê Đức Bảy, tân Phó Giám đốc công an TP.Cần Thơ.

Thượng tá Lê Đức Bảy năm nay 49 tuổi, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc công an TP.Cần Thơ, ông là Trưởng Công an quận Cái Răng.

Trước đó, ngày 12/4, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay đại tá Đỗ Triệu Phong.

Đại tá Đỗ Triệu Phong được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) - Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Hận năm nay 51 tuổi, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông từng kinh qua các chức vụ như: Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu; Trưởng Công an thị xã Giá Rai, Phó Giám đốc Công an Bạc Liêu.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc (phải) trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho đại tá Nguyễn Văn Hận.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng bổ nhiệm trung tá Nguyễn Trung Cang và trung tá Phan Quang Toản giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4 - Bệnh viện thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và là bệnh viện đầu ngành của lực lượng công an nhân dân khu vực phía Nam.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4, trung tá Phan Quang Toản (SN 1970, ngụ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) là Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 30/4; trung tá Nguyễn Trung Cang (SN 1970, quê quán tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) là Giám đốc Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện 30/4.

Cũng trong tuần qua, 2 Thứ trưởng Bộ Công an là Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cùng 3 đại tá Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATƯ; đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh cơ động tham gia Đảng ủy CATƯ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ định của Bộ Chính trị.