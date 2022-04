Bộ Công an chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, đảm bảo an toàn giao thông dịp 30/4 - 1/5

Để đảm cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến giao thông được an toàn và thuận lợi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5.

Theo đó, Bộ Công an giao Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ đạo lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và CSGT Công an các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên cả đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Trên đường bộ, lực lượng CSGT áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm, quản lý công tác cán bộ, chiến sỹ CSGT. Lực lượng CSGT áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh: Cục CSGT Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ... Duy trì và phát huy hiệu quả các tổ công tác phối hợp giữa CSGT và các lực lượng Công an khác để phát hiện, xử lý các đối tượng cố ý vi phạm về TTATGT, tụ tập xe mô tô phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm.

25 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Trên đường sắt, bố trí lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đường sắt chủ động phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương và ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện giao thông đường bộ vượt đèn đỏ, chắn tàu khi đã đóng tại các đường ngang; xây dựng các công trình lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT đường sắt; xử lý, giải quyết tình trạng mở lối đi tự phát. Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật của hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; việc chấp hành quy trình tác nghiệp, nồng độ cồn của công nhân viên đường sắt. Trên đường thủy nội địa, chủ động và phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp, các tuyến đường thủy du lịch từ bờ ra đảo; tập trung vào hoạt động vận tải hành khách ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các cảng, bến trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa... Đặc biệt, kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn, nhất là vi phạm quy định về cứu sinh, cứu đắm, chở quá số người quy định, phương tiện thủy "Ba không". Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: TTXVN Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng CSGT tổ chức tốt công tác nắm tình hình, rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp, kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP.HCM, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm. Trong công tác điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông và phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra... Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về đợt cao điểm, nhất là các hành vi vi phạm về TTATGT.

