Cụ thể, ngày 2/11, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Hồ Anh Quý, Trưởng Phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa trao quyết định và chúc mừng đại tá Hồ Anh Quý. (Ảnh: CAND)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đại tá Hồ Anh Quý sẽ nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Viễn thông và cơ yếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy năng lực, kinh nghiệm, sáng tạo với những chiến lược, tầm nhìn đối với lĩnh vực kỹ thuật thông tin liên lạc và cơ yếu, để cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo phát huy truyền thống của đơn vị, xây dựng lực lượng viễn thông và cơ yếu hiện đại, vững mạnh toàn diện...

Cùng ngày, công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, đại tá Nguyễn Tiến Nam cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đối với 3 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 5 phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện.

Theo đó, đại tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại. Thượng tá Nguyễn Vũ Cương, Trưởng phòng An ninh đối ngoại được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an thị xã Ba Đồn; Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Quảng Trạch.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tiến Nam trao các quyết định về công tác Đảng cho đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Chánh thanh tra, Công an tỉnh. (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao các đồng chí được cấp có thẩm quyền chuẩn y, chỉ định, điều động bổ nhiệm lần này. Đó là sự ghi nhận về những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu rèn luyện, cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.



Giám đốc Công an tỉnh cũng lưu ý, các đồng chí có quyết định lần này nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy nhanh chóng bàn bạc, tổ chức phân công lĩnh vực, địa bàn công tác. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả và hoàn thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của từng đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.