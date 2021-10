Bộ Công an trao thẻ căn cước công dân thứ 50 triệu

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã tổ chức buổi lễ trao thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử thứ 50 triệu cho công dân Trần Quang Huy (sinh năm 1987, ở Hà Nội).

Việc công dân thứ 50 triệu nhận thẻ CCCD gắn chip tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình Bộ Công an thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Trung tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư cho biết đây là thành quả sau gần 8 tháng nỗ lực của lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trong năm 2021, C06 phấn đấu sẽ cấp toàn bộ CCCD gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện, với dự kiến khoảng 70 triệu thẻ và trong tháng 11 sẽ hoàn thành việc thu nhận, in sản xuất trả thẻ với khoảng 5 triệu thẻ cho công dân tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.



Anh Trần Quang Huy là công dân thứ 50 triệu được nhận thẻ CCCD gắn chíp điện tử. (Ảnh: M.A.)

Với mục tiêu và chủ trương lớn của Chính phủ về chuyển đổi số, việc Bộ Công an đã hoàn thành Dự án Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD thì đây là một nền tảng rất quan trọng để thời gian tới đây, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và thẻ CCCD.

Cụ thể, Bộ Công an đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh. Bộ Công an đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về định danh và xác thực điện tử để cung cấp hoạt động định danh và xác thực đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài. Với việc Bộ Công an cung cấp định danh gốc để các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng vào dịch vụ công và các lĩnh vực khác.

Với mục tiêu, kỳ vọng đạt được là tích hợp nhiều thông tin trong chip, các dữ liệu được lưu trữ trong chip điện tử được khai thác, xác thực, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Trong thời gian tới, Bộ Công an thúc đẩy việc triển khai các ứng dụng khai thác dữ liệu trong chip điện tử, trước mắt là với các đối tác ngân hàng, tài chính, thanh toán điện tử… góp phần hạn chế rủi ro về tín dụng, quản lý khách hàng, mở rộng khả năng kinh doanh của khối ngân hàng; phòng, chống rửa tiền, hạn chế việc đánh cắp tài khoản, giúp giảm chi phí cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp… thẻ CCCD gắn chip điện tử xứng đáng là một "chiếc thẻ thông minh", "quyền lực" và "bảo mật" .

Bất ngờ khi biết mình là công dân thứ 50 triệu nhận thẻ CCCD, anh Trần Quang Huy chia sẻ: "Đây là sự bất ngờ và là niềm vui của tôi. Với chiếc thẻ CCCD gắn chip được tích hợp nhiều tiện ích sẽ thay thế rất nhiều loại giấy tờ sau này đi kèm, cũng như thuận lợi cho tôi trong quá trình sử dụng các giao dịch".

Sau hơn một năm, C06 đã triển khai Dự án Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), ngày 1/7, Bộ Công an đã công bố vận hành chính thức 2 hệ thống này. Tính từ ngày 1/3 đến nay, lực lượng cảnh sát C06 từ Trung ương tới địa phương đã hoàn thành "Chiến dịch" cấp CCCD gắn chip điện tử. C06 đã sản xuất cán mốc chiếc thẻ thứ 50 triệu.