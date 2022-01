Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Công an TP.Hà Nội

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an công an các quận, huyện thuộc TP.Hà Nội.

Chiều ngày 31/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chủ trì buổi Lễ công bố và triển khai các Quyết định nêu trên.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHN

Theo đó, Đại tá Nguyễn Thế Hùng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) và Thượng tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) cùng được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.



Ngoài ra, Thượng tá Thành Kiên Trung (Trưởng Công an quận Cầu Giấy), Thượng tá Trần Trung Dũng (Trưởng Công an huyện Thanh Oai) và Đại tá Nguyễn Thành Trung (Trưởng Công an huyện Chương Mỹ) cùng được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các quận, huyện tương ứng.

Thượng tá Nguyễn Thái Long (Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì), Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh (Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức) và Thượng tá Hoàng Anh Phương (Phó trưởng Công an huyện Ứng Hòa) cũng được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện tương ứng.

Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội. Ảnh: CAHN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ vất vả, khó khăn, phức tạp, thách thức sẽ đặt ra trên cương vị người Thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT trong giai đoạn hiện nay. Do đó, mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận, tiếp xúc, nắm tình hình, nắm bắt vấn đề, chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp chặt chẽ vì hiệu quả chung của Công an TP cũng như từng đơn vị.

Trước đó, ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng ký các quyết định điều động và bổ nhiệm đối với chỉ huy 10 đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội.