Bộ Công an, Bộ Quốc phòng công bố công tác nhân sự tuần qua

Cụ thể, ngày 4/9, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá, TS Đinh Ngọc Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND được nghỉ công tác theo quy định.

Quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá, TS Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm đại tá, TS Lê Minh Thảo giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND. Ảnh: CAND

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá, TS Lê Minh Thảo khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới, góp phần chung tay xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND ngày càng phát triển.



Cùng ngày 4/9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ.

Công bố quyết định điều động Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng đến nhận công tác, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng đến nhận công tác, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ. Ảnh: CAND

Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng cũng có gần 40 năm gắn bó với lực lượng CAND, trải qua nhiều vị trí, đơn vị công tác. Ông Quảng có 3 năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Mới đây nhất, ngày 6/9, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh điều tra tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Trần Văn Hùng - Trưởng phòng Điều tra các tội phạm khác giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Nhận quyết định bổ nhiệm, tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra hứa sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, phát huy những kết quả và thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Trần Văn Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra. Ảnh: Đ.X

Cũng trong tuần qua đã diễn ra các quyết định liên quan tới công tác nhân sự Quân đội.

Ngày 5/9, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị.



Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, tại hội nghị, Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Học viện Chính trị) đã bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị.

Người nhận bàn giao là Thiếu tướng Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng Trung tướng Trương Thiên Tô vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND.



Đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với ông trong quá trình công tác. Trung tướng Trương Thiên Tô được đào tạo cơ bản; trưởng thành từ cán bộ chính trị cấp phân đội đến Phó Chính ủy quân khu, Chính ủy Học viện Chính trị, qua các cương vị công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với Thiếu tướng Nguyễn Bá Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua các chức vụ trong nhà trường và thực tế tại đơn vị.



Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn Thiếu tướng Nguyễn Bá Hùng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao.

3 tướng quân đội nghỉ hưu từ 1/9. Ảnh: Q.Đ

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các quyết định nghỉ hưu từ 1/9 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.



Theo quyết định số 758, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ.

Theo quyết định số 830, Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ.

Theo quyết định số 831, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ.