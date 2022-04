Phát hiện 1 phụ nữ tử vong bất thường trong phòng trọ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện 1 thi thể nữ giới tại phòng trọ trên địa bàn.

Trưa 15/4, thông tin từ người dân sinh sống tại một nhà trọ trong ngõ 143 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), tại nhà trọ phát hiện một thi thể nữ giới.

Hiện trường nhà trọ nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ. Ảnh: GĐ

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, xác minh, điều tra các thông tin.

Nguồn tin từ Công an quận Cầu Giấy xác nhận, Công an quận này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin, có thể đây là một vụ án mạng.

Nguyên nhân vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi).

Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ ngày 4/4, Lên và vợ là chị T.T.M.T (SN 1989, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) cự cãi và đánh nhau. Nguyên do là vì chị T đòi chia tay nhưng Lên không đồng ý.

Nghe đánh nhau, bà N.N.X (SN 1964, mẹ chị T) can ngăn. Lúc này, Lên lấy cây xà beng đánh bà X tử vong. Chị T hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị Lên đuổi theo dùng xà beng tiếp tục đánh chị T tử vong.

Hiện trường vụ thảm án 3 người trong gia đình ở Cà Mau tử vong. Ảnh: CTV.

Khi con riêng chị T là cháu P.M.T (SN 2016) thức giấc, đi ra thấy vụ việc thì khóc lớn. Lúc này, Lên xuống sát hại cháu P.M.T.

Đến 5 giờ ngày 5/4 Lên cắt cổ tự tử. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện Lên bị thương nên đưa đi cấp cứu. Khi Lên tỉnh táo, lực lượng chức năng tiến hành làm việc và Lên khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Như tin đã đưa, vào lúc 8 giờ 30 ngày 5/4, ông H phát hiện vợ là bà N.N.X, cùng con gái T.T.M.T và cháu ngoại đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông H.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện vụ thảm án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định.

Bắt 4 đối tượng trong vụ nổ súng bắn chết người ở Đồng Tháp

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (15/4), thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Linh (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và 3 người khác để điều tra về hành vi "giết người".

Võ Văn Linh khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 28/3 vừa qua, tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ nổ súng làm 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là Võ Văn Nhã (SN 1989, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, truy bắt thủ phạm.

Đến ngày 31/3, Võ Văn Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong vườn cao su ở xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Liên quan đến vụ án, công an đã vận động đầu thú và bắt giữ 3 người khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Võ Văn Linh và các đồng phạm khai nhận cùng chung nhóm với Nhã. Trong lúc các thành viên trong nhóm nói chuyện đã xảy ra cự cãi. Lúc này, Võ Văn Linh bất ngờ rút súng dạng rulo (bắn đạn chì) bắn vào người Nhã, làm nạn nhân tử vong.

Bắt băng nhóm giả gái, dàn cảnh xô xát để cướp giật

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng gồm Danh Nhật Trường (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Ngọc Phước (19 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Tấn Đạt (19 tuổi, quê tỉnh An Giang), Lê Thanh Dễ (18 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến cuối tháng 3/2022 trên địa bàn các xã giáp ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch liên tiếp xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản của người đi đường với thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động.

Các đối tượng ăn mặc giả gái, thường mang hung khí, thời điểm gây án thường vào đêm khuya, đường vắng; tài sản cướp được chúng mang bán rồi chia nhau.

Cụ thể rạng sáng ngày 12/3, anh Lìn Gia Bảo (20 tuổi) quê tỉnh Thái Nguyên cùng 2 người bạn là Tô Trường Nguyên và Lý Biên Cương cùng nhau ngồi chơi nói chuyện tại bãi đất trống phía sau Công ty M.S Vina thuộc KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch thì bị 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi đến gây hấn.

Các đối tượng giả gái để cướp, cướp giật. Ảnh: H.Anh

Thấy các đối tượng này hung hăng lại có hung khí nên anh Bảo cùng nhóm bạn bỏ chạy nhưng vẫn bị bọn chúng dùng hung khí đuổi theo. Khi các đối tượng bỏ đi anh Bảo quay lại thì phát hiện mất điện thoại và ví tiền, giấy phép lái xe, nhiều thẻ ATM, một số tiền mặt.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 10/1, chị Trương Thị Tuyết Mai (34 tuổi) ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch dừng xe bên lề đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) phía sau đi tới áp sát cướp giật điện thoại rồi nhanh chân tẩu thoát. Sau khi bị cướp, anh Bảo và chị Mai đã đến cơ quan Công an trình báo. Ngoài ra băng nhóm trên còn thực hiện cướp, cướp giật nhiều vụ lớn tại địa bàn.

Nhận tin báo từ người dân, Công an đã vào cuộc điều tra và sớm xác định được 4 đối tượng Trường, Phước, Đạt và Dễ là những đối tượng tham gia các vụ cướp, cướp giật tài sản tại địa bàn.

Công an đã phát hiện nhóm này đang trốn tại một phòng trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền và khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) nên đã vây bắt. Đến nay công an đã bắt đủ 4 đối tượng về điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã thực hiện gần 20 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Hung thủ sát hại nam học sinh lớp 8 ở Sơn La khai gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Vào hồi 9 giờ ngày 11/4/2022, Công an huyện Mai Sơn nhận được điện báo của Công an xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn với nội dung: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/4/2022, anh Hà Văn Tùng, sinh năm 1998 cùng một số người dân ở bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn đang chặt mía tại nương nhà anh Tùng thì phát hiện 1 tử thi nam giới ở khe rãnh nước cạn trong vườn mía của gia đình. Sau đó, anh Tùng đã điện báo Công an huyện Mai Sơn xác minh, làm rõ.

Clip: Đối tượng Lò Mạnh Cường tại cơ quan công an. Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định tử thi là em Hà Văn V. sinh năm 2008, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn; hiện đang là học sinh lớp 8A2 Trường TH-THCS Chiềng Lương, Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sáng 4/4/2022, Hà Văn V. đi học tại Trường TH-THCS Chiềng Lương, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn. Sau đó không trở về nhà, gia đình đã tự tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Đối tượng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Mai Sơn. Kết quả khám xét hiện trường nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an huyện Mai Sơn đã tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mai Sơn thông tin: Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em, học sinh, nếu không kịp thời điều tra làm rõ sẽ gây hoang mang dư luận. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường đã phát hiện một số vật dụng xác định là của nạn nhân. Ngoài ra phát hiện 1 chiếc dép là manh mối duy nhất nhận định có liên quan đến đối tượng gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện 15 vết thương ở vùng lưng, cổ nạn nhân nhận định bị đâm bằng dao. Về chiếc xe máy nạn nhân sử dụng không phát hiện tại hiện trường Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp họp bàn, chỉ đạo triển khai các hoạt động điều tra. Nhận định hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Về thủ đoạn gây án, có thể hung thủ đã xin nạn nhân đi nhờ xe máy, sau đó lợi dụng đường vắng, sử dụng dao giết chết nạn nhân, cướp xe máy đi tiêu thụ. Ban chuyên án đã tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân và rà soát đối tượng nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của Ban chuyên án và với tinh thần kiên quyết, mưu chí đấu tranh đến cùng với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an các huyện, thành phố và sự tham gia của quần chúng nhân dân; đến khoảng 9 giờ sáng ngày 12/4/2022, Ban chuyên án đã làm rõ được đối tượng gây án là Lò Mạnh Cường, sinh năm 2003, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn. Đồng thời đã phát hiện, thu giữ chiếc xe đối tượng đem đi tiêu thụ tại tiểu khu 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Đối tượng Cường nghiện ma túy, ngày 5/4/2022, đã bị Công an huyện Mai Sơn lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La cai nghiện ma túy bắt buộc.