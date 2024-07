Bộ Công an công bố điểm sàn các trường công an 2024: Những lưu ý tránh trượt oan

Bộ Công an vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) trình độ đại học, trung cấp CAND năm 2024.

Cụ thể như sau:

Ngành Y khoa, mã ngành 7720101 của Học viện An ninh nhân dân: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (không nhân hệ số, không có điểm cộng) của 3 môn thi là 22,5 điểm và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 là 20 điểm theo thang điểm 100.

Các ngành còn lại của Học viện An ninh nhân dân, các ngành tuyển sinh của Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện quốc tế: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm.

Điểm sàn các trường công an 2024 đã được công bố. Ảnh: Tào Nga

Cách tính gồm tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ GDĐT, Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3) *10/3+BTBCA, trong đó:

+ M1, M2, M3 là điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân, điểm trên được quy về thang điểm 100.

+ BTBCA là điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (không nhân hệ số, không có điểm cộng) của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân là 10 điểm, không có điểm liệt theo quy định của Bộ GDĐT.

Trước đó, Bộ Công an đã công bố điểm Kỳ thi đánh giá năm 2024. Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 diễn ra vào ngày 7/7 với sự tham dự của gần 18.000 thí sinh. Đây là năm thứ ba kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu.

Thí sinh lưu ý:

Các học viện, trường công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Đạt giải quốc gia, quốc tế; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Để bảo đảm quyền lợi tham gia xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân, Bộ GDĐT lưu ý, sau khi thi xong, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Khi đăng ký trên hệ thống, thí sinh cần đặt nguyện vọng 1 là nguyện vọng vào học viện, trường công an nhân dân. Đây là quy định bắt buộc để được tham gia xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.

Thời gian đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7.