Bộ Công an đề nghị các ngân hàng phối hợp "khoá" lỗ hổng bảo mật

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã xử lý 840 chuyên án, vụ việc liên quan an ninh không gian mạng (tăng 42% so với cùng kỳ); khởi tố 225 vụ án và 185 bị can.

"Trong đời sống thực như thế nào, trên không gian mạng cũng như thế thậm chí còn phức tạp hơn", - ông Xô lưu ý.