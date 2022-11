Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc

Cụ thể, hôm 31/10, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng Công an TP.Sơn La giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh và chúc mừng đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Bộ Công an.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đề nghị trên cương vị công tác mới, đại tá Hoàng Quốc Việt và thượng tá Trần Thanh Sơn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể. Tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Tiếp đó, ngày 1/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng Phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1/11.

Cũng tại buổi lễ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà còn nhận quyết định về việc thăng cấp bậc hàm cho ông Trúc từ thượng tá lên đại tá.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Trần Minh Trúc hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong ngày 1/11, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Vũ Hải Nam - Giám đốc Bệnh viện 30/4 đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính từ ngày 1/11.

Mới đây nhất, ngày 2/11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm một Phó Cục trưởng C04.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La - giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04 kể từ ngày 1/11.

Đại tá Hoàng Quốc Việt (47 tuổi ở Nam Định), nhưng có hơn 40 năm sinh sống, học tập, công tác gắn bó với mảnh đất Sơn La. Đại tá Việt từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia đấu tranh khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La.