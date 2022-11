Chân dung Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La vừa được điều động làm Cục phó C04

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục C04 đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04, kể từ ngày 1/11.

Đại tá Hoàng Quốc Việt (áo trắng) nhận quyết định giữ chức Phó Cục trưởng Cục C04. Ảnh: C04

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt được lãnh đạo Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04. Việc tăng cường và bổ sung lãnh đạo chỉ huy cho Cục C04 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị Đại tá Hoàng Quốc Việt tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác tại địa bàn cơ sở, nhanh chóng nắm bắt công việc, tham mưu với Đảng ủy và lãnh đạo Cục C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp chiến lược nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy.

Trước bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại tá Hoàng Quốc Việt cho biết đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Đại tá Việt hứa sẽ cùng tập thể Cục C04 đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: C04

Đại tá Hoàng Quốc Việt (47 tuổi ở Nam Định), nhưng có hơn 40 năm sinh sống, học tập, công tác gắn bó với mảnh đất Sơn La. Đại tá Việt từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó Đội trưởng rồi Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu; Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Việt đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia đấu tranh khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có một Cục trưởng và 7 Phó Cục trưởng.