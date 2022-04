Bộ Công an khuyến nghị nhà đầu tư tỉnh táo, không bị tác động bởi các tin đồn thất thiệt

Trước tình trạng xuất hiện những đối tượng tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã có cuộc trao đổi với báo chí một số thông tin về vấn đề trên.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ An ninh kinh tế với tinh thần mọi hoạt động vi phạm pháp luật, trong đó có hoạt động tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh đều phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Điển hình như vừa qua, đối tượng Đặng Như Quỳnh tung tin đồn thất thiệt, đưa tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, phát hiện, có thể khẳng định, mọi tài khoản mạng xã hội, mọi hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng đều đang được lực lượng Công an rà soát, những đối tượng, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ có những hình thức xử lý nghiêm minh trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, để hạn chế tình trạng tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ Công an đã triển khai bài bản nhiều giải pháp. Đồng thời, Bộ Công an cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần tỉnh táo, không bị tác động bởi các tin đồn thất thiệt, chưa được kiểm chứng, theo dõi sát thông tin từ các nguồn chính thống. Cảnh giác với thông tin lợi dụng việc cơ quan chức năng xử lý một số doanh nhân có hành vi vi phạm pháp luật vừa qua để tung tin thất thiệt, mục tiêu chống Đảng, Nhà nước, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, với những đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh, tùy theo mức độ vi phạm pháp luật có thể xử phạt hành chính theo Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội hoặc xử lý hình sự tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự hoặc tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.