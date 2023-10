Bộ Công an cho biết: Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng thưởng Huân chương Chiến công đối với các tập thể, cá nhân sau:

1. Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh CAHN

2. Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 5 ngày kể từ ngày đăng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968, quê Vĩnh Phúc. Ông giữ chức Giám đốc Công an TP Hà Nội từ tháng 7/2020. Trong quá trình công tác trước đó ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị công an nhân dân; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.