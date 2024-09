Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung tướng Nguyễn Văn Viện- Cục trưởng C04

Ngày 19/9, Bộ Công an cho biết: Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng như sau:

Xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04. Ảnh C04

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện sinh năm 1966, quê quán: Ứng Hòa, Hà Nội. Trong quá trình công tác ông từng làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc,Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội.

Tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng C04. Dưới thời ông làm Cục trưởng, nhiều chuyên án ma túy lớn do C04 làm chủ công đã được triệt phá.