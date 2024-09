Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Ma túy là nguyên nhân của nhiều vụ trọng án nhức nhối

Chia sẻ tại chương trình, Đoàn Văn Hậu cho biết, bản thân đang là cầu thủ CLB Công an Hà Nội nên hiểu rõ và ý thức trách nhiệm cống hiến trên sân cỏ cũng như một phần trong các hoạt động công tác xã hội. Đặc biệt là các hoạt động có ý nghĩa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội như cuộc thi "Trường học không ma túy".

Theo nam cầu thủ, những năm gần đây ma túy và chất gây nghiện xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, len lỏi vào trường học. Nhiều em học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo và trở thành nạn nhân hoặc tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy gây ra những hệ lụy không chỉ về sức khỏe và tính mạng các em mà còn đe dọa đến an ninh, an toàn trường học. Trong giới cầu thủ cũng đã có những câu chuyện không hay liên quan đến ma túy.

"Từ những vụ việc này khiến tôi luôn có ý thức tránh xa hiểm họa ma túy, trước hết vì sức khỏe của bản thân vì sự nghiệp bóng đá và gia đình, xã hội. Tôi rất mong muốn lan tỏa thông điệp nói không với ma túy đến các em học sinh, sinh viên", Đoàn Văn Hậu chia sẻ.