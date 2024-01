Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng Huân chương với tập thể "số 7 Thiền Quang" và 2 Đại tá Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng Huân chương với tập thể "số 7 Thiền Quang" và 2 Đại tá

Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc xét tặng thưởng Huân chương Chiến công đối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội cùng 2 cá nhân là Trưởng phòng thuộc Công an TP.Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Bộ Công an vừa được đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 5 ngày về việc xét tặng Huân chương 1 tập thể và 2 cá nhân kể từ ngày đăng (29/1). Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội. Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội. Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Khắc Sơn, Trưởng phòng, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự. Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn. Đại tá Lê Khắc Sơn - Trưởng phòng, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (trái) và Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội được xét tặng thưởng Huân chương Chiến công. Ảnh: Đ.X Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (còn gọi là Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP.Hà Nội có trụ sở tại số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Tên gọi "số 7 Thiền Quang" đã trở thành thương hiệu niềm tin của người dân Thủ đô và cũng là lực lượng khiến các băng nhóm tội phạm hình sự phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội được thành lập từ năm 1954, tiền thân là Đội Cảnh sát hình sự thuộc Phòng Trị an dân cảnh… Trong những năm qua, nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã được người dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng với thương hiệu số 7 Thiền Quang như 2 vụ án giết người, cướp xe ôm, bắt 6 đối tượng do tên Bùi Hiệp Thắng (SN 1972), ở quận Đống Đa cầm đầu vào năm 1999; cuộc đấu trí nghẹt thở của Đội đặc nhiệm khi giải cứu con tin là cháu bé người Nhật bị đối tượng bắt giữ tại Làng Văn hóa Việt Nhật, quận Tây Hồ. Trong những năm gần đây là vụ án bắt nhanh các đối tượng dùng vũ khí cướp ngân hàng ở phố Huỳnh Thúc Kháng; vụ án triệt phá ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng với số tiền lên tới 64.000 tỷ đồng và hàng loạt những chuyên án lớn đấu tranh với tệ nạn khai thác, bảo kê khoáng sản, tín dụng đen, trộm cắp, mua bán cổ vật xuyên quốc gia... Ở Phòng Cảnh sát hình sự, mỗi trinh sát, mỗi điều tra viên, mỗi vị chỉ huy đều có ít nhất một năng lực đặc biệt. Người thì là chuyên gia chuyên "đọc vị" tâm lý tội phạm, có cán bộ lại là bậc thầy về hỏi cung, có chiến sỹ lại kỳ tài về nhập vai trinh sát, người lại cực giỏi về sử dụng các loại vũ khí… Điều này đã tạo nên một tập thể Phòng Cảnh sát hình sự đoàn kết, thống nhất, dày dạn kinh nghiệm trận mạc, chủ động, không khoan nhượng, chiến thắng với bất kỳ loại tội phạm nào. Đây cũng là đơn vị nhiều lần được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng nhiều Huân chương, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an... Tham khảo thêm Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

