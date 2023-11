Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng Huân chương với đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng Huân chương với đại tá- Phó Giám đốc Công an tỉnh

Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc xét tặng, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, hiện ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.